四大飲食平台網購優惠碼大放送！
這角度超難畫？「仰視的芙莉蓮」二創迷因潮襲捲社群！
高人氣漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），改編動畫版第二季將在 2026 年 1 月 16 日開播。而最近除了台灣將舉辦《葬送的芙莉蓮》動畫特展外，歐美粉絲社群中還掀起了一股「仰視的芙莉蓮」二創熱潮，不論是否為專業繪師都一起跟上，甚至越畫越歪樓，脫離了最初該二創的初衷，變成一個全新的迷因。
事件起源於 Reddit 討論區，最早是一名粉絲 SpaceDev1 發文，因為他苦於無法掌握由下往上的仰視角度，貼出了一張表情略顯「魔性」的芙莉蓮畫作出來。這張臉部角度奇特、神情微妙的作品，因其獨特的喜感意外爆紅，快速被分享到不同討論區和其他社群平台，在短時間內吸引了全球網友的目光，直接演變為一場「仰視的芙莉蓮」的集體創作迷因潮。
— no context memes (@nocontextmemes) November 14, 2025
吸引了許多普通網友和知名繪師共襄盛舉。創作者們紛紛大展身手，從精緻的專業級插畫、懷舊的像素風格，到立體的 3D 模型無所不包。有趣的是因為仰角真的很難畫，所以網路上甚至出現了大量「如何畫好仰視角」的教學，但結果卻讓創作風格「越畫越歪」，許多人故意畫出更加扭曲、搞笑的版本，讓這場迷因狂歡更加失控。
"Together, we are Frieren 4" https://t.co/z2IaA4ZD6X pic.twitter.com/qZpSdaiyfQ
— Hyde (@tabakko) November 17, 2025
way harder than it looks https://t.co/hey0x7bVXO pic.twitter.com/I0D2MYpfeG
— Khyle. (@khyleri) November 17, 2025
爆紅後，SpaceDev1 也在個人 X 上發文感謝，沒想到自己的畫作爆紅變成迷因，也很感謝大家分享給他各種如何畫好「仰視角度」的各種教學，並且看到許多人都在挑戰這角度，讓他很開心。甚至他的原圖，還被《葬送的芙莉蓮》英文版芙莉蓮配音員 Mallorie Rodak 當成社群頭像使用，也讓他感到受寵若驚。最後還附上了自己畫的費倫和修塔爾克，同樣魔性。
I realized I didn’t give a proper thank you pic.twitter.com/cTVzF7JPxK
— SpaceDev1 (@SpaceDev1158) November 17, 2025
