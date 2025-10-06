中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
通州街公園露宿者案 4罪成警員提上訴 2026年3月聆訊
8 名警員被控於 2020 年 2 月執勸期間，兩度進行反毒品行動掃蕩深水埗通州街公園時，襲擊露宿者、砸爛家當、誣衊藏毒；當中 6 人即警長林華嘉，以及警員梁飛鵬、龐雋詩、莫志成、尹栢詩、陳守業被裁定意圖妨礙司法公正罪成，被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月。
4 名罪成警員梁飛鵬、龐雋詩、尹栢詩、陳守業提出定罪及判罰上訴。根據司法機構網頁，上訴庭將於 2026 年 3 月 20 日，處理 4 人上訴許可申請。
3 警遮 CCTV 一警屈藏毒
4 名提上訴的警員中，梁飛鵬及龐雋詩被判囚 2 年 1 個月，尹栢詩及陳守業被判囚 3 年 1 個月。
原審時，龐雋詩、梁飛鵬及陳守業被裁定「意圖妨礙司法公正」罪成，指他們企圖遮蓋公園的 CCTV 鏡頭。尹栢詩則被裁定另一項「意圖妨礙司法公正」罪成，指她於同一場行動中，與其他警員誣告露宿者「阿十」黎民十藏毒。
全案 6 警罪成 2 警無罪
原審由區院法官張潔宜審理。控方代表為高級檢控官鄧銘聰、署理高級檢控官黎洛榆。
6 男 2 女被告分別為男警郭展昇（案發時 31 歲）、韓廷光（案發時 29 歲）、梁飛鵬（判刑時 32 歲）、女警龐雋詩（判刑時 33 歲）、男警長林華嘉（判刑時 47 歲）、男警莫志成（判刑時 29 歲）、女警尹栢詩（判刑時 29 歲），以及男警陳守業（判刑時 31 歲）。
郭展昇及韓廷光涉襲擊、砸家當及沒阻犯案，獲裁定罪名不成立。法官拒納露宿者阮文山的證供，指無法肯定何人對阮施襲，另指未能肯定被砸爛的物品屬於露宿者抑或是被棄置。
餘下 6 警則被裁定「意圖妨礙司法公正」罪成。他們於 2024 年 10 月 17 日分別被判囚 2 年 1 個月至 3 年 5 個月，法官基於職級、夥同犯案對各人加刑（見報道）。
原審判詞詳述誣衊藏毒過程
法官在判詞詳述當中 3 警誣衊露宿者黎民十藏毒的過程，指他們將黎鎖上手銬時，黎雙手沒任何東西，但其後他們將另一帳幕搜出的「白色物件」，放入警員手中的黑色容器，而 3 警在記事冊等紀錄卻指黎持有載有毒品的黑色膠盒，官指 3 人捏造必然誤導，亦必然傾向妨礙司法公正（見報道）。
罪成警員亦分別遮蓋公園內兩處 CCTV 鏡頭，一處與搜查黎民十帳幕有關，另一處鏡頭與拘捕阮文山的行動有關。判詞指，唯一合理推論是，警員必然預期，隊員會作出不當或不合法的行為，例如揑造證據、銷毀證據等，裁定他們罪成。
案件編號：CACC219/2024（DCCC123/2021）
