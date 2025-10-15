通緝犯台北車站當眾性侵醉酒女子 據報受害人為香港遊客 台鐵將聯同警方加強巡邏(陳雪沂報道)

【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵，十多分鐘都無人上前制止，直至警方接獲外國遊客報案。據報，受害人是香港遊客。

作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。本月9日下午近四時，有女子疑似在醉酒、失去意識的情況下，遭一名男子拖到牆邊性侵。

目擊者：「那女生躺在地上，那個男生似乎要把她抬起來，從中間的位置把她搬去旁邊，搬的途中他似乎一直摸那位女士。」

台灣傳媒報道，受害人是持觀光簽證的香港旅客，整個犯案過程長達十多分鐘，但在警方接獲外國遊客報案趕至現場逮捕疑犯前，都沒有人制止。有傳媒引述報案的馬來西亞遊客指，當時經過的旅客比較匆忙，但對沒有人察覺異狀感到意外。

檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。

負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查，而車站大廳現時已加設圍欄，並張貼告示提醒禁止飲酒、躺臥等行為。

而案件亦引起社會關注台北車站治安問題，有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。

另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率，將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。

