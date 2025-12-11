通膨放緩 土耳其央行降息至38%

近年國際政治經濟環境極速演變，中美競爭從早期關稅角力、科技封鎖，已逐步擴展至能源、金屬礦物、供應鏈重組與全球產業布局等全面較量。隨着人工智能（AI）及機械人技術突破，金屬與稀有礦物產業鏈更成為大國競爭的核心戰場之一。 在此背景下，美國積極加強與非洲國家合作，尤其是與盧旺達簽訂多項涵蓋鈷、鎳、錳等策略性金屬協議，旨在建立可與中國供應鏈抗衡的替代路徑。 這不僅反映美國希望提升供應鏈自主性，也象徵全球資源分配格局正進入新重整期，對未來10年經濟及投資產生長遠影響。 美國與非洲合作升溫 AI正從演算法時代走向「實體化」階段，並結合機械人、自動化設備、感應器及高效能源系統，勢將推動全球企業提升效率與生產力核心力量，此轉變不僅改變全球產業競爭力，更帶來前所未有的金屬需求︰ 1.策略性金屬的重要性急速上升。AI x Robotics等發展帶動以下金屬需求大增，包括高性能電池核心材料如鈷、鎳、錳；新能源車、伺服器、工業自動化設備必需的鋰、銅 ；電機、馬達、感應器所需的稀土（如釹、鋱）。 這些金屬供應高度集中，中國在過去20年已建立完善的開採、冶煉及加工能力，佔據全球稀土加工市場80%至90%份額，美國

信報財經新聞 ・ 19 小時前