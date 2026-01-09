龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
通訊辦 OFCA 測速工具 4 月停運！原來 Netflix 測試到網速？
通訊辦寬頻測試服務（OFCA Broadband Performance Test Service）完成歷史任務，用戶需於 2026 年 4 月前轉用其他測速平台。
早於 2010 年推出的通訊事務管理局辦公室（OFCA）寬頻表現測試服務，一直以來是不少香港市民測試光纖寬頻或流動數據速度的官方權威工具。不過，通訊辦近日發出正式通知，這項服務將於 2026 年 4 月 1 日起正式停止運作，包括網站版本及流動應用程式。
為什麼 OFCA 要停止測速服務？
根據官方資料顯示，當年推出該項服務是為了建立一個專為本地測試而設的參考標準。然而，隨著電訊市場不斷發展，現時市面上已有多種由本地服務供應商（ISP）及其他海外測速平台提供的免費工具。為了確保政府資源能以符合成本效益的方式重新調配至其他優先範疇，通訊辦決定功成身退。
2026 年 4 月 1 日凌晨起失效
用戶需留意，通訊辦寬頻測試服務將於 2026 年 4 月 1 日凌晨起停止服務，屆時用戶將不能再透過網站或 App 進行測試。如果你習慣檢查家中寬頻表現，建議儘早尋找替代工具。
替代測速平台推薦
雖然官方工具退場，但市面上仍有不少專業且準確的測速工具：
Speedtest by Ookla：全球最知名的測速平台，在香港設有多個伺服器節點，數據具參考價值。
Fast.com：由 Netflix 提供的極簡測速工具，特別適合測試觀看串流影片時的連線表現。
各電訊商官方 App：如香港寬頻或 HKT 提供的自家測速工具，能直接反映該網絡供應商的連線狀態。
下載測試工具的安全建議
通訊辦（OFCA）亦特別提醒市民，在選擇替代的速度測試服務或下載流動應用程式時，應注意以下三點：
閱讀私隱政策：仔細比較相關應用程式如何處理你的位置與 IP 地址數據。
官方渠道下載：只應從官方網站、Google Play Store、Apple App Store 或其他可信來源下載 App。
留意使用條款：部分第三方工具可能包含廣告或追蹤器，下載前需衡量風險。
更多內容：
通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試服務將於二零二六年四月一日起停止運作
