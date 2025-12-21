通車首日司機試行屢現險象 中九龍繞道迎首工作日考驗

頭版

歷時8年興建的中九龍繞道(油麻地段)昨日通車，不少駕駛者趁假日專誠到場試新路遊車河，為今日首個工作日行新路「做功課」；惟有不少駕駛者因不熟悉路段出口或九龍灣啟福道的新安排，冒險違例橫越影線或巴士線等，險象環生。運輸及物流局指，工程團隊在興建過程展現香港精神，又說社會正在經歷火災後復常，交通基建先行有助帶動社區命脈流轉。中九龍繞道餘下的九龍灣段仍在興建，預計明年中通車，屆時整條中九龍繞道便要收費8元。

由中九龍幹線及T2主幹路組成的六號幹線中九龍繞道，兩端連接油麻地及茶果嶺，當中前稱中九龍幹線的中九龍繞道(油麻地段)在2017年12月動工，斥資約423億元、經過8年工程昨終通車，繁忙時間往返油麻地及啟德車程可由30分鐘縮短至5分鐘。通車一刻，城巴和九巴各有一輛接載巴士迷的普通雙層巴士，在警方帶領下率先從啟德進入繞道，為正式通車掀序幕，緊隨其後的亦有一批趁假日來遊車河的私家車和電單車，城巴亦舉辦「遊車河」團由開篷巴士接載乘客遊車河。

多車「行錯線」冒險切線

中九龍繞道(油麻地段)全長約4.7公里，全程採用雙程三線分隔車道設計，在啟德出口的啟德交匯處共有4條行車線，左一前往啟德及九龍灣、左二經啟福道直上觀塘繞道，右邊兩條則通往啟德跑道區，以及尚未通車的中九龍繞道(九龍灣段)入口。在出口前約500米的隧道範圍有出口指示牌，但左一與左二線中間在駛出隧道不久後已變為雙白線，不少駕駛者疑因「行錯線」，在出口前的影線冒險違規切線。另一端的油麻地出口，就分別可通往油麻地和西區海底隧道、大角咀和葵涌方向。

在中九龍繞道(九龍灣段)通車前，經繞道東行往將軍澳的駕駛者仍須取道觀塘繞道。運輸署預料啟福道車流會增加，遂在繞道(油麻地段)通車同日起改劃「綠在觀塘」對開一段啟福道東行行車線，來自啟德隧道的東行車輛不可再直接上觀塘繞道，而要改經常怡道及宏照道。不過昨仍有駕駛者疑不諳新安排或抱僥倖心態，直接越過新增的巴士線沿舊方法直上觀塘繞道，運輸署昨晚已在場擺放額外路牌提示駕駛者。

陳美寶：工程堅毅不屈就是「香港精神」

運輸及物流局在中九龍繞道(油麻地段)開放前，於啟德出入口舉行通車儀式，局長陳美寶在儀式致辭說，工程團隊在興建過程克服不少挑戰，如走線穿越九龍鬧巿和經歷過疫情，但工程並沒有停止且如期做到，形容這種堅毅和不屈不撓精神，加上工程團隊在設計和興建的「匠心獨運」精神，「係我哋嘅香港精神」。她又稱，社會正經歷大火後的復原和復常，但社會發展和經濟不能停下來，特別是交通運輸要做到基建先行、創造運力，帶動整體社區命脈暢順流轉。陳美寶隨後與常任秘書長丘卓恒、路政署長邱國鼎、運輸署長李頌恩等官員，乘搭開篷巴士試用繞道。

中九龍繞道(油麻地段)今日迎來首個工作日，陳美寶將會到場視察通車情況；而城巴和九巴將開辦共3條取道繞道的繁忙時間巴士線，九巴5條現有繁忙時間路線亦會改經繞道往返新界西及觀塘。前稱T2主幹路的3公里長中九龍繞道(九龍灣段)仍在興建，預計明年中通車，屆時中九龍繞道便要收費8元。

《運輸策略藍圖》將著墨AI應用

本港運輸網絡發展除中九龍繞道外，今年《施政報告》曾提到運輸及物流局會在年底前公布《運輸策略藍圖》；財政司長陳茂波昨在網誌預告將著墨提升科技和人工智能(AI)應用、提升公共交通效率、推動自動駕駛車輛發展等，提升市民交通出行的便捷體驗。他說，未來數年的主要道路網絡項目，除中九龍繞道餘下部分，還包括T4主幹路及北都公路等，預料主要幹道總長度日後將增加46%至近380公里。

