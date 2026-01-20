立即投選年度十大消費新聞
通通讓開！傳PlayStation把《GTA6》當自家獨佔，旗下新作都避開檔期
計畫於今年 11 月 19 日發售的超級大作《俠盜獵車手6（GTA6）》無疑是今年玩家們最期待的遊戲，也是許多遊戲廠商避之唯控不及，不希望新作檔期與之撞車的超級作品，以避免影響到遊戲銷量這點就連 Sony 與 PlayStation 也不例外。國外知名遊戲記者 Jason Schreier 最近掌握消息，稱雖然《GTA6》同時也會在 Xbox Series X|S 主機推出，但 PlayStation 並不止將《GTA6》當作一般的多平台遊戲發售，「反而把《GTA6》當作獨佔遊戲，讓旗下作品讓出檔期。」
綜合外媒報導，雖然國外知名遊戲記者 Jason Schreier 日前掌握消息，稱《GTA6》仍然有三度延期的風險，因為遊戲本體目前其實尚未完成，而是還在設計最終關卡與任務，不過近日他接受外媒訪問時又分享了更多《GTA6》11 月推出的相關消息，稱目前在 PlayStation 內部已經將《GTA6》當成他們的獨佔遊戲了。
「Sony 現在已經把《GTA6》當成他們的第一方 PlayStation 獨佔遊戲了。他們並不想在《GTA6》的檔期附近推出其他作品。」Jason Schreier 解釋，稱這是因為對 Sony 與 PlayStation 來說，《GTA6》的推出想必也會讓他們賣出更多 PS5 主機。而雖然他也預期 Xbox 版的《GTA6》銷售表現同樣也會很好，並帶動 Xbox Series X|S 銷量，「但我覺得大多數玩家會選擇 PS5 版的《GTA6》，而因為《GTA6》賣出的遊戲主機 PS5 也會佔最大宗。」
因此，Jason Schreier 就表示，Sony 並不希望這款能推動主機銷量的作品會被其他作品吸走注意力，因此目前已經規劃讓旗下第一方 PlayStation 獨佔作品的發售日閃開《GTA6》於 11 月 19 日的發售檔期。不過，他也再度提到，要確認《GTA6》是否會真的於今年 11 月 19 日正式推出可能還為之過早，「因為就連 Rockstar Games 自己可能也還不確定。」
其他人也在看
PS5獨佔遊戲越來越少是好事？一張歷代統計圖引爆玩家兩極論戰
不少玩家都知道，PlayStation 從一代到現在 PS5 的獨佔遊戲數量可以說是逐漸減少，現在連索尼自己都會將遊戲移植到 PC 上好賺更多錢，而近日一張統計圖在 X 上引起玩家熱議，也掀起兩極看法，一邊認為沒有獨佔才好，另一邊則是嘲諷 PS5 根本沒遊戲可以玩。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Office 97 隐藏了30年的彩蛋被發現，可能是 Office 97 最後一個彩蛋
文章來源：Qooah.com 一個隱藏近 30 年的 Office 97 彩蛋被意外發現，讓眾多懷舊用戶直呼驚喜。這款於 1996 年 11 月發佈的辦公軟件，作為微軟 Office 系列的重要里程碑，首次引入命令欄用戶界面和經典助手「Clippy」，曾陪伴無數用戶度過辦公時光。 此前，Office 97 中 Excel 的《模擬飛行》、Word 的《彈珠台》等彩蛋已相繼被發掘，但此次由 Albacore 發現的彩蛋，因觸發步驟極為繁複，自發佈以來近 30 年始終未被公開。若想親身體驗，需在安裝 Office 97 的虛擬機中完成一系列操作： 先將系統日期設為 1997 年之後，在 Word 97 中按住 Ctrl 鍵拖動「標準」工具欄並松開，點擊 Clippy 助手，輸入「This is not a contest」後點擊搜尋，奇蹟便會降臨。 觸發成功後，屏幕將播放長達數分鐘的彩色滾動字幕，逐一呈現當年參與開發的「無畏領導者」及整個開發團隊名單。 更具趣味的是，Clippy 會化身解說員，在一旁不斷批判程式員們的趣事與怪癖，字裡行間滿是上世紀 90 年代矽谷特有的活潑自黑式極客文化，Qooah.com ・ 17 小時前
電動車電池真實壽命出乎意料！實測年衰減僅 2.3% 香港充電可用小貼士
加拿大車隊遙測公司 Geotab 最新 2025 年電動車電池健康報告顯示，現代電池平均年衰減率僅 2.3%，實測 8 年後容量仍保留 81.6%，證明如今電池已足夠堅韌，可撐過車輛壽命。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
出錢見面｜中國幣圈孫宇晨 願花2億與馬斯克單獨會面 曾自稱「特朗普幣頭號粉絲」
曾經自稱「特朗普幣頭號粉絲」的90後中國加密貨幣投資者孫宇晨表示，願意支付3000萬美元與全球首富馬斯克見面，但馬斯克暫時未有作出回應，他最被廣為人知的事情為曾經與股神巴菲特共進慈善午餐和自稱「特朗普幣頭號粉絲」。BossMind ・ 21 小時前
近畿日本旅遊主辦「第1屆 全國電技國中生錦標賽 Pokémon UNITE Pokémon UNITE」正式決定舉辦！
近畿日本旅遊株式會社宣布，將舉辦以全國國中生為對象的電競賽事「第1屆 全國電技國中生錦標賽 Pokémon U []Saiga NAK ・ 21 小時前
Adobe優惠｜55 折訂閱全新 Adobe Creative Cloud Pro，學生教職員月費低至 HK$198
設計師、創作者必定要留意了！擁有強大 AI 能力的 Adobe Creative Cloud Pro 現正有首年 55 折優惠，每月約 HK$290 就可以在 Photoshop、Lightroom、Premiere 中享用多項 AI 功能，兼有 100GB 雲端儲存空間來同步你的工作。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
重度遊戲會更不健康！澳洲新研究：每週玩超過10小時更容易肥胖、飲食品質也明顯下降
自從電玩遊戲誕生以來，這數十年間每個世代總是許許多經典遊戲出現，讓玩家們沉迷其中，也會吸引更多人投入遊戲世界，成為玩家。不過，凡事都不能太過度，由澳洲伯斯 Curtin 公共衛生學院的 Mario Siervo 領導的最新研究指出，遊戲玩太多似乎會對個人健康安全造成威脅，每週玩遊戲時間超過 10 小時的「重度玩家」比起一般人會碰到飲食問題，而且也更肥胖、睡眠品質更差。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
日本電競大獎2025公佈電競相關流行語大獎！第一名是「Clutch_Fi」那句名言嗎！？
表彰日本國內電競界功績的年度盛典「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」 []Saiga NAK ・ 21 小時前
生見愛瑠從伸展台到銀幕！ 愛知縣女孩跨界聲優寫真！
各位日本娛樂迷，準備好認識這位活力四射的生見愛瑠嗎？她出生在愛知縣稻澤市，父母來自鹿兒島，家裡排行老大，還有一個妹妹。身高165公分，維持著那種讓人一看就難忘的修長比例。LIVE JAPAN ・ 20 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限21/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、道地極品烏龍茶 $5、多多芝麻糊 $10！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 16 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
李亞鵬醫院欠租金逾1億元 房東首開腔表態：養虎為患
【on.cc東網專訊】天后王菲與前夫李亞鵬於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，最近因長期拖欠房租、物業費及其他開支，費用累計已超過1.1萬億元人民幣，被法院判決須騰退場地，掀起外界熱議。李亞鵬曾表示，醫院開業以來，已完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超過50萬人次東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 23 小時前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前