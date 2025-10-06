通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo

高中公民科內地考察團出發。圖為 2023 年4月 3 日資料圖片。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。

教育局網頁「局中人語」專欄上載葉秀媚的文章，內容提及公民科內地考察及內地交流計劃的成果。葉指出，學生透過參觀西安兵馬俑、浙江良渚文化遺址、深圳南頭古城等地，深刻體會中華文化的博大精深；亦走訪粵港澳大灣區的高科技企業，親眼見證國家的創新實力。葉形容這些內地交流活動「成效顯著，令人欣喜」。

新學年公社科提供28個行程

文章續指，新學年公民科內地考察合共提供 28 個行程，當中 18 個為一至三天的廣東省行程、10 個為四至五天的廣東省外行程。學校報名安排已順利完成，首批考察團於 10 月出發。

《施政報告》今年提出教育局將愛國主義教育融入日常學與教中，包括設計建國歷史體驗行程，並在 2025/26 學年的學生內地交流及考察活動提供不少於 40 個相關行程。文章指，教育局與內地緊密合作，在公民科內地考察及學生內地交流計劃中，進一步推廣建國歷史體驗研學新路線，行程包括參觀上海中共一大會址、重慶抗戰遺址博物館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館等。