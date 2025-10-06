中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
通關後逾20萬港生到內地考察 教育局：新學年有28個考察行程
【on.cc東網專訊】政府推動港生到內地交流，加深認識對內地文化及發展。教育局長首席助理秘書長葉秀媚在教育局網上專欄表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有逾20萬名學生參與公民科的內地考察及學生內地交流計劃。
她在專欄中指新學年會合共提供28個公民科內地考察行程，18個到廣東省，其餘10個到省外地區，首批考察團本月出發。而學生內地交流計劃亦會於新學年陸續推出80多個行程。
為配合施政報告提出把愛國主義教育融入日常教學的政策方向，當局會在新學年的學生內地交流及考察活動中，提供不少於40個相關行程，包括參觀上海中共一大會址、重慶抗戰遺址博物館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館等，指這些行程結合價值觀及國家安全教育元素，幫助學生全面了解國家在社會、經濟及國際舞台上的成就和發展，深化學生對現代中國的認識和情感連結。
