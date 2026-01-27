錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
收工趕返屋企做節？30分鐘搞掂「速成團年飯」豉油皇煎蝦/鹽焗雞/笑哈哈炸雲吞
跟著這些食譜，只需30分鐘，你也能變出一桌有魚有肉、意頭十足的團年飯，即睇Yahoo Food食譜：
年三十晚收爐還要趕回家煮飯？不想叫外賣頹食，但又怕時間不夠煮出「九大簋」？別擔心！做節最重要是那份心意，而不是在廚房忙到天昏地暗。Yahoo Food為你精選了5道「極速賀年菜」，全部只需簡單步驟，利用家中現有的廚具（如砂鍋、平底鑊）就能快速上桌。跟著這些食譜，只需30分鐘，你也能變出一桌有魚有肉、意頭十足的團年飯！
1. 豉油皇煎蝦：連殼都入味只需「這一步」
「哈（蝦）哈大笑」是團年飯必備。傳統茄汁蝦要煮醬汁比較費時，不如試試這道酒樓風味的「豉油皇煎蝦」。很多新手煎蝦只會死鹹，重點原來在於調味次序。食譜教你如何利用「一種常見材料」爆香，讓豉油皇的香氣滲透入蝦殼，吃起來鹹甜適中，連殼都想吞下去！全程只需 10 分鐘，絕對是搶手菜。
👉 即睇速成秘技：【豉油皇煎蝦食譜】原隻蝦連殼都入味！原來要加一個材料
2. 砂鍋鹽焗雞：免焗爐！金黃皮脆迎新春
想吃鹽焗雞一定要用焗爐？其實用一個砂鍋就能做到！這道菜最適合沒時間睇火的你。只需將雞醃好，放入砂鍋中以粗鹽焗製，利用砂鍋的存熱特性，不單能鎖住肉汁，還能焗出那層誘人的金黃色雞皮。上桌時揭開蓋，香氣四溢，絕對能成為今晚的主角。
👉 即睇速成秘技：【砂鍋鹽焗雞食譜】黃金燦爛迎新春！免焗爐簡易版
3. 炸雲吞配酸甜汁：開胃酥脆「笑哈哈」
赤口容易吵架？不如吃這道「笑哈哈」炸雲吞！金黃酥脆的外皮像一個個金元寶，意頭極好。這道菜的靈魂在於那個自製山楂酸甜汁，比外面買的現成醬汁更開胃解膩。只需買現成的雲吞皮，包入鮮蝦豬肉餡，炸幾分鐘即成。食譜還會教你如何包出飽滿形狀，炸的時候不易散開。
👉 即睇速成秘技：【炸雲吞食譜】配山楂酸甜汁！笑哈哈過赤口
4. 鮑魚燜伊麵：人日必食！麵條吸汁不軟爛
來到初七「人日」，當然要吃長壽麵。伊麵容易煮得軟爛糊口？那是因為你掌握不到燜煮的時間和水份。這道升級版伊麵加入了罐頭鮑魚和蝦籽，瞬間將身價提升幾倍。食譜教你如何讓伊麵吸盡鮑魚汁精華，同時保持麵條爽滑彈牙，每一口都是鮮味！
👉 即睇速成秘技：【鮑魚燜伊麵食譜】人日慶生長壽麵！伊麵咁煮才腍而不糊
5. 老少平安：5分鐘搞掂！健康清蒸之選
大魚大肉之後，想來一道清淡又健康的菜式平衡一下？這道「老少平安」（魚肉蒸豆腐）就是最佳選擇。材料簡單便宜，只需將魚肉釀在豆腐上蒸熟即可。雖然簡單，但要蒸得嫩滑、魚肉不腥，也有小技巧。這道菜含義家人平安健康，特別適合有老人家和小朋友的家庭。
👉 即睇速成秘技：【老少平安食譜】魚肉蒸豆腐！健康賀年菜只需5分鐘
《新年廚房》第二集：平價花膠變頂級貨？海參縮水點算？5大海味「回本」處理全攻略
《新年廚房》第三集：蘿蔔糕有澀味？紅棗糕唔夠滑？大廚拆解5大賀年廚房「中伏位」+救糕神技
《新年廚房》第四集：收工趕返屋企做節？30分鐘搞掂「速成團年飯」 豉油皇煎蝦/鹽焗雞/笑哈哈炸雲吞
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
