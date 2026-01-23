只享受當下！在這個不婚世代，「速食戀愛」為何成了年輕人的選擇？

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
過去常聽到一句話：「不以結婚為前提的交往，都是不認真。」但近年來，這種想法逐漸被年輕世代打破。越來越多人選擇所謂的「速食戀愛」或「日拋型戀愛」──可以約會、吃飯、送禮物、一起相處，卻刻意不談未來，也不做長期承諾。
這樣的關係型態，看似冷淡，卻在當代變得越來越常見。
速食戀愛出現的現實背景
BBC曾在相關報導中指出，過去那種看場電影、喝杯飲料就能確定關係的年代已經過去，現代約會變得更小心，也更複雜。在通膨壓力、經濟不穩定與社會快速變動的情況下，許多年輕人把重心放在學業、工作與經濟安全感上，擔心投入感情會分散注意力，甚至影響人生規劃。有些人因此選擇不讓感情「走太遠」，避免因為另一個人而改變原本的人生方向。這種選擇未必出於冷漠，而是一種自我保護。
美國情感專家米莎．巴特爾分析，速食戀愛之所以能成立，正是因為雙方都不需要面對「接下來要怎麼辦」的問題。當關係沒有未來壓力，反而能減少焦慮，把注意力放在當下的相處與陪伴。
速食戀愛的實際樣貌
速食戀愛並不一定短暫或疏離。有些人會維持聯絡多年，認識彼此的家人，關心對方的生活近況，甚至一起參加朋友婚禮。在同一個城市時會見面、約會、一起追劇，但一談到承諾就會卻步。
約會專家艾米．陳指出，年輕世代並非不想要愛情，而是發現穩定、長期的關係變得更難，因此轉而用其他方式滿足陪伴與情感連結的需求。
性別差異與心理代價
《泰晤士報》曾提到，這類曖昧、未定義的關係，通常較受到男性青睞。實際相處中，往往會有一方慢慢投入更多情感，而這一方多半是女性。
臨床治療師娜歐米．伯恩斯坦觀察到，速食戀愛多半維持約三個月，因為這正好是感情從慾望轉向依附的時間點。當其中一人開始希望確認關係，另一方卻選擇退縮，關係往往因此結束。她也指出，走出一段三個月的速食戀愛，所需的恢復時間，可能是交往時間的八倍。
相較之下，一般戀愛在三個月時仍可能處於甜蜜期；但在速食關係中，雙方可能來不及真正理解彼此的個性與缺點，結束後也少了那些能幫助消化失落的共同回憶。
對愛情的重新理解
法國社會學家伊娃．易洛思曾形容，傳統愛情是一種「被迷住的狀態」，它會打亂生活節奏，讓人感受到被需要、被肯定。愛情在其中扮演的角色，是幫助個體確認自身價值，獲得安全感。
但在一個連專心看完一部影片都變得困難的時代，長期關係意味著責任、磨合與持續投入，對許多年輕人來說並不輕鬆。速食戀愛，既可能是現實條件下的折衷選擇，也可能是一種刻意不走太遠的生活策略。
在關係中尋找位置
速食戀愛並不一定適合每個人，也未必值得被全面否定。對不少人來說，關鍵不在於關係的名稱，而是是否清楚彼此的期待，是否誠實面對自己的需求。
在關係中選擇保護自己，或選擇冒險投入，本來就沒有標準答案。只是當愛情不再自動通往婚姻，如何在陪伴與界線之間拿捏分寸，成了這個世代必須面對的情感課題。
