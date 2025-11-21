黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
造口及傷口科團隊 助病人「口復」「心復」
撰文：九龍東醫院聯網造口及傷口護理科顧問護師 顏巧蘭女士
不少病人初次接觸造口及傷口科時，對這個專科感到陌生，甚至存在誤解——以為傷口會自然痊癒，只需消毒和貼膠布即可；又或認為身體多了一個造口，人生便失去光彩。
小看傷口處理？ 嚴重風險不容忽視
一般而言，急性傷口如燒傷、燙傷及術後感染性傷口等需即時處理；而慢性傷口如糖尿病足、足部靜脈性潰瘍、壓力性損傷（俗稱壓瘡）則需長期管理。無論是急性或慢性傷口，若未能正確處理，可能引致感染、潰瘍惡化，甚至敗血症等嚴重併發症。
陳先生（化名）自小患有紅斑狼瘡，需長期使用生物制劑控制病情，病況時有波動。他雙腿出現多處紅腫乾燥、傷口長達九個月仍未癒合，靠自行清洗及服用處方抗生素，仍無法促進癒合。持續不癒的傷口更影響他的身心健康，遂被轉介至基督教聯合醫院傷口科護士門診作評估及跟進治療。
陳先生定期到傷口科護士門診覆診，團隊根據情況選擇合適的敷料，並採用壓力繃帶療法，不到兩個月，傷口復原已有明顯進展。考慮到他工作繁忙，難以頻繁回院覆診，傷口科護士特別為他設計居家護理計劃，選用特製敷料及黏貼式壓力繃帶，並教導他與同住的媽媽在家中進行傷口護理，令媽媽也成為家中的「護理小助手」。不到三個月，陳先生再次覆診時，傷口已完全癒合，腫脹情況明顯改善，他與媽媽臉上都掛著笑容，對治療成果感到十分欣慰。
除了足部潰瘍，壓力性損傷亦是常見的慢性傷口問題。
每年11月第三個星期四為「世界壓力性損傷預防日」，提醒照顧者注意長期臥床病人身體部位長時間受壓，可能導致皮膚、肌肉甚至深層組織潰瘍及壞死。作為照顧者，應定時為病人翻身或轉換姿勢，保持皮膚清潔乾爽，並使用氣墊床褥、減壓坐墊、枕頭等輔助工具，以分散壓力，預防壓瘡。
手術前後照顧 適應造口人生
除了慢性傷口，手術後設置的造口也常令病人感到憂慮，因此術前術後的護理指導尤為重要。
Michelle 是一位三十多歲的年輕患者，因家族性結直腸瘜肉綜合症需接受腸道手術，術後在腹部設置永久造口。初期，她面對不少困難，例如造口袋與皮膚不貼合導致滲漏及皮膚破損。但她積極面對，定期到造口科護士門診覆診。
造口科護士會在術前根據病人體型及生活習慣，評估合適的造口位置；術後則提供護理指導，包括清潔技巧、造口袋選擇及滲漏處理等，幫助病人逐步適應新的造口生活。
Michelle 現時已能與造口「好好相處」，造口袋無礙她參與各種戶外活動，例如行山、跑步，甚至挑戰攀岩。她更與其他同路人分享經歷，互相勉勵。
顧問護師全面支援 傷口與造口者同樣精彩
作為造口及傷口科護理科顧問護師，我會與不同專科醫生、護士，甚至海外專家討論複雜個案，共同設計治療方案；並為前線同事提供護理培訓，定期檢討及制定院內造口及傷口護理指引，以提升護理服務的安全與質素。此外，我們亦舉辦社區健康講座及義工分享活動，讓病人及照顧者掌握基本護理知識，減少併發症。
造口及傷口科護士透過專業評估，聯同專科醫生、專職治療師、社康護士等，提供全面個人化的造口及傷口護理計劃，並透過家庭教育與支援，協助病人及家人建立管理信心。
我們的服務涵蓋住院病人、專科門診護士診所、家庭醫學傷口科護士門診、社康護理協作等，全方位支援病人身心。即使是長期未癒的傷口，也能迎來復原的曙光；而帶著造口，同樣能活得精彩。
