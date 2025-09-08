造謠女子嫁到外國貧民窟求助回國 兩人被行政處罰

【on.cc東網專訊】內媒周日（7日）報道，近日有網民在網上發布有關「中國籍女子嫁到外國貧民窟求助回國」的視頻，稱「中國籍女子嫁到外國貧民窟被丈夫扣留護照無法回國，中國博主與該女子偶遇後，該女子希望博主解救其回國」，並在與網友互動時，持續誤導網民這是真實發生的情況，引發大量網民關注、討論。

經查，楊某江（男，22歲）夥同其女友陳某心（女，25歲）為博取關注、吸粉引流，以直播帶貨、牟取利益，共同策劃、拍攝了以上虛假視頻並發布在短視頻平台，迅速引起大量網民熱議，誤導公眾產生錯誤認識，擾亂公共秩序。目前，公安機關依法對楊某江、陳某心分別處以行政處罰。

網警提醒，互聯網並非法外之地，在網絡上發布信息必須遵守法律法規，對自身言行負責。公安機關將持續加大打擊網絡謠言力度。

