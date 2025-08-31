造謠日本731部隊嬰兒標本 內地知名博主遭禁言

【on.cc東網專訊】內地社交平台微博一名知名愛國博主，發文將俄羅斯博物館陳列品造謠為「日本731細菌部隊嬰兒標本」。平台批評此舉以愛國之名博流量，褻瀆歷史和「愛國」兩字，已對其採取禁言處置。

有逾58萬粉絲的博主「唐哲同學」上周四（28日）在微博發布兩張嬰兒標本圖片，並配文「日本731細菌部隊的嬰兒標本」，以及表達哀悼之意的蠟燭符號。同日稍後有其他博主發文指出，「唐哲同學」發布的所謂731部隊罪證，實際上是俄羅斯聖彼得堡人類學博物館陳列的畸形嬰兒屍體，並指對方已非首次造謠，還曾用2008年汶川地震遇難兒童的照片訛稱是加薩衝突中喪生的巴勒斯坦兒童。

新浪微博官方帳號之後發文證實，「唐哲同學」多次通過拼湊不實訊息、張冠李戴等方式，以愛國之名博取流量，因違反社區公約，目前已受到禁言處置，並扣除近期全部廣告收益。文中強調，愛國不應成為某些心術不端者的謀利工具，這些造謠行為擾亂了正常傳播秩序。

