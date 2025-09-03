連上學背包都是Louis Vuitton！Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？

▲ ELLE.com.hk

美國饒舌歌手Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，和很多媽媽一樣，她也同樣愛為女兒打扮，這位5歲的星二代Kulture Kiari Cephus不只穿上潮牌和名牌童裝，連上學背包都是Louis Vuitton，究竟Cardi B女兒Kulture的名牌穿搭有多誇張？馬上來解構一下！

一家三口都愛時裝

2018年，Cardi B與老公Offset誕下女兒Kulture，一家三口不時一起出席公開活動，在生日會上，三人穿上格子服裝，Cardi和女兒更在腰間掛上Chanel的時尚配飾呢！

現在才兩歲的Kulture的IG帳號已經擁有130萬追蹤人數，由媽媽Cardi B管理，專門上傳女兒的生活照，除了上學、玩耍等日常外，不少人還談論起Kulture的名牌穿搭呢！

Burberry套裝曝光率最高

父母都是饒舌明星，Kulture也完全不怕鏡頭，穿上Burberry連身裙和運動鞋，天生就是位時尚小明星呢！

Cardi B和Kulture似乎對Burberry情有獨鍾，整身Burberry的風褸、頸巾和帽子配搭得宜，簡直就像品牌廣告裏的小童模特兒呢！

這回穿上Burberry的披肩和畫家帽，混搭平價百貨公司Target的絲襪和短靴，Kulture的時尚可塑性很不錯呢！

母女裝扮

不少媽媽都喜歡和女兒穿上母女裝，Cardi B也不例外，和Kulture一起戴上Burberry帽子和穿上經典格紋百褶裙，一起轉圈好可愛！

母女穿搭的終極版大概就是這樣吧！Cardi B和Kulture穿上同款毛毛拖鞋，戴上金腳鏈和鑽石手錶，看來女兒也遺傳了媽媽的rapper DNA呢！

Gucci

這回Kulture配搭起Gucci時尚單品，不禁令人好奇，Kulture的衣櫃到底有多少名牌？

女兒最愛粉紅色

根據媽媽Cardi B，女兒最喜歡粉紅色，亮粉紅色衛衣混搭紗裙和白波鞋，優雅又率性的街頭穿搭完成！

穿上粉紅套裝，綁上雙丸子頭，Kulture馬上變身優雅小淑女呢！

以粉紅色毛毛外套和帽子點綴牛仔套裝，Kulture完美消化不同風格的穿搭，說不定將來有機會成為時尚明星呢！

