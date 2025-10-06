中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
連假首天長榮航空爆2宗事故 大阪返台客機遭擦撞
【on.cc東網專訊】台灣長榮航空在中秋連假首日傳出兩宗事故，其中一架波音787型客機上周六（4日）從上海浦東國際機場返台後發生機尾擦地。另一架原定同日返台的客機也在日本大阪遭擦撞，航班臨時取消。
據報道，近來才完成改艙的長榮航空首架787 B-17881，上周六執飛BR711航班，從浦東機場返回桃園機場，下午3時17分左右降落時，不慎在05L跑道機尾擦地，機長重飛再次執行落地標準作業程序，機尾保護裝置在事故中輕微受損。長榮航空回應指，客機進行防撞條更換檢修後，經波音回覆確認結構無虞，已向民航局申請恢復適航並獲同意。
另外，原本要從大阪飛回桃園的BR177航班，同日在大阪關西國際機場停機坪，被地面作業中的空橋擦撞左側機身，因此被迫取消並接受檢查。長榮航空表示，此舉為確保飛航安全，已於登機閘口提供點心、飲用水和餐券，並協助旅客簽轉其他航班返台，部分旅客改乘次日航班，對造成不便深表歉意。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
【渣馬2026】報名人數近12萬破歷屆紀錄 網上湧現大量「抽唔中」帖文
田總昨天（5日）在社交平台宣布，將於明年 1 月 18 日舉行的渣打香港馬拉松 2026 報名人數接近 120,000，打破歷屆紀錄。誠然，由於本屆參賽名額仍然維持在 7.4 萬個，因此當渣馬 10 ...運動筆記 ・ 13 小時前
中秋節2025｜股市暢旺刺激「中秋經濟」 黃家和料飲食業單日生意額達3.5億
今日(6日)是一年一度的中秋佳節，多區紛紛舉辦特色節慶活動，包括大坑舞火龍、維園綵燈會，以及灣仔利東街與藍屋建築群的特色燈籠展覽等。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少中式酒樓今晚訂座率達九成或以上，部分晚市首輪時段更已爆滿，預估業界單日生意額可達3.5億元，表現已接近疫情前水平，並形容數字「相當理想」。am730 ・ 9 小時前
2項國際體育活動獲「M」品牌認可 委員會：促進旅業具經濟效益
【on.cc東網專訊】大型體育活動事務委員會今日(6日)公布，「Chubb UTS Hong Kong with Humansa」及「保誠香港網球公開賽2025」頒授「M」品牌認可。<br/> <br/>委員會表示，上述兩項頂級網球賽on.cc 東網 ・ 8 小時前
通關後逾20萬港生到內地考察 教育局：新學年有28個考察行程
【on.cc東網專訊】政府推動港生到內地交流，加深認識對內地文化及發展。教育局長首席助理秘書長葉秀媚在教育局網上專欄表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有逾20萬名學生參與公民科的內地考察及學生內地交流計劃。on.cc 東網 ・ 7 小時前
日股升穿四萬七再破頂 迎首位女首相獲市場看好
日本股市今日(6日)開盤後早段大升超過4%，日經225指數首度突破47,000點，半日報47,835點，升2,108點，創下歷史新高。消息面上，日本前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望成為日本第一位女首相，市場預期她將延續「安倍經濟學」。am730 ・ 7 小時前
賀蘭自揭入球秘密：親子讓我抽離足球
【Now Sports】賀蘭近期入球停不了，問他箇中秘密時，說穿了就是做湊仔公。賀蘭（Erling Haaland）在周日曼城英超對賓福特，射入全場唯一的入球，是他本季在球會及挪威國家隊共11場比賽的第18個入球，期間只有熱刺成功阻止他取得士哥。他坦言自己目前心理與身體狀況，都是加盟曼城3年以來最好的。他未敢居功，卻把功勞歸於自己去年12月誕生的孩子：「我從沒感覺得比現在好，這關乎準備，為球賽準備就緒。你可以體能上準備好，但也需要精神上準備好。擁有孩子讓你變得更好，因為我比以前更抽離，不去想足球。」「當你年輕的時候，也許會為事情憂心，但當我回家就更放鬆，我認為該向兒子致意。」他續說。now.com 體育 ・ 12 小時前
7場入6球 梅拿玩轉美職聯
【Now Sports】德國老牌國腳前鋒湯馬士梅拿延續在美職聯展示超班實力，周日協助溫哥華白帽以4:1大勝聖荷西地震。湯馬士梅拿（Thomas Muller）在這場比賽57分鐘，於禁區頂射門貼柱而入，那入球令主場的溫哥華白帽領先2:0。打從他加盟白帽以來，在各項賽事上陣7場入6球，並連續4場比賽入助攻，足證36歲的他可在美職立足。溫哥華白帽賽後在西岸與聖地牙哥FC同得60分，但少賽1場，只要在餘下兩場常規賽贏波，就可成為西岸盟主。梅拿今夏加盟白帽時，揚言會努力助球隊贏得錦標，上星期，他在加拿大錦標賽決賽有入球亦有助攻，得以助球隊以4:2打敗溫哥華FC，當時的目標已經實現。now.com 體育 ・ 9 小時前
宣萱「暫托失敗」領養14歲老狗 狗狗終可在家過中秋
【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老香港動物報 ・ 6 小時前
南韓「秋夕」假期長達 7 日 警方憂家暴個案激增 父權習俗助長暴力事件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓今年迎來長達 7 日的「秋夕」連假，是近年最長的一次。當地警方及婦女團體擔心，節日期間家庭暴力及伴侶暴力個案將顯著上升。警方數據顯示，每逢家人長時間團聚的傳統節日，家庭及親密關係間的衝突往往增加，而深植社會的父權習俗亦被指加劇緊張氣氛，不少女性在節日準備與家庭儀式中承受過大壓力，令爭執更易爆發。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二種蔬果」名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
打風｜三號強風信號至少維持至周日中午(湯偉圓報道)
【Now新聞台】三號強風信號生效。天文台預計颱風麥德姆在凌晨至早上最接近本港，除非相關烈風區更為靠近，否則三號強風信號將至少維持至中午12時。幼稚園及部分特殊學校周日停課。 本港今年已打12次風，打破1946年以來最高紀錄。天文台指，今年海洋條件有利熱帶氣旋形成，大氣環流亦令風暴更靠近香港。梁先生：「擔心甚麼？日日都打風，(今年)打了12次。沒有甚麼分別，打到來便算，天大地大，難道不讓他打風嗎？」以往打風的水浸黑點鯉魚門，有商戶擺放沙包在門口。羅小姐：「亦不到你擔心，真的水浸你也無得擔心，對吧？或者堆起沙包，盡量減輕損失，搬高貨物，惟有是這樣。」亦有工程人員準備架設擋水板，防患於未然。入夜之後，中環海濱的風勢明顯增強，攤檔的風車都吹不停。天文台表示，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。天文台高級科學主任唐宇煇：「按照現時最新的評估，麥德姆預計會在周日凌晨至早上最接近香港，於本港西南約300公里外掠過，預計除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低。」天文台預計，周日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，海會有大浪及湧浪，提醒市民遠離岸邊以及停止水上活動。#now.com 新聞 ・ 1 天前
麥德姆遠離本港 天文台：下午三時四十分改發一號戒備信號
【Now新聞台】一號戒備信號生效，天文台指，當麥德姆對本港的威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。 尖沙咀鐘樓對出海濱早上多雲，天色昏暗但未有雨。維港海面有白頭浪，船隻照常航行，岸邊有樹葉隨風飄動。有市民指天氣舒適，如常約朋友出街跑步運動。丁先生：「逢星期日都跑步，今日三號信號都很好風，我們就出來跑，因為較舒服、沒這麼熱。我們沒有近海邊跑，行較入的行人路，我們安全為上。」亦有旅客繼續到海邊觀光打卡，指今次打風沒有打亂他們行程。旅客李先生：「我過來前，特意關注這邊的情況，也關注颱風路徑，但還好，颱風只是外圍雨勢影響一下香港。我過來感到風特別大，但也沒甚麼下雨，已很不錯。」天文台指，麥德姆逐漸遠離本港，但受麥德姆外圍雨帶影響，本港間中有狂風驟雨和雷暴。天文台預計，隨著麥德姆移向廣東雷州半島後逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉，但早晚部分時間多雲和有一兩陣驟雨。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
8000萬六合彩中秋金多寶今晚攪珠 中環投注站現人龍
【Now新聞台】六合彩中秋金多寶今晚攪珠，頭獎一注獨中可贏得8千萬元。 在歷年誕生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，中午已經開始出現人龍。若以10元一注獨中，估計頭獎金額有機會高達8千萬元。有市民指，中了頭獎會置業；有市民則表示，如果中頭獎會和家人去旅行。張小姐：「今次因為中秋金多寶而買，希望節日可以帶來好運和家人去旅行。(全部獎金花在旅行？)未有計劃，中獎再算。」黃先生：「都是買樓，現在都是買樓為主，將來可能存錢，或者買股票不斷錢滾錢。」#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
「中國內地」官方英譯「Chinese Mainland」 湯家驊指「Mainland China」意味有其他中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】多間傳媒引述消息指，港府近日引用外交部駐港公署最新指示，提醒立法會議員「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日圓匯率走勢｜高市早苗當選現唱Yen良機？日圓兌港元急跌至5.1算【10月6日更新】
日本政壇迎來歷史性時刻，前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望接任首相職務，成為日本首位女首相。由於高市早苗被視為已故前首相安倍晉三的門生，市場普遍預期她將延續「安倍經濟學」的寬鬆貨幣政策立場。這一政治變局迅速在金融市場引發連鎖反應，形成所謂的「高市交易」模式，即看漲日股、看跌日圓的投資策略。am730 ・ 3 小時前
英超 ｜ BBC分析 點解沙拿變成利物浦問題
今個夏天與利物浦續約的沙拿，表現不及去年，BBC認為沙拿在防守上不足，正漸漸成為利物浦的小問題，尤其是對上實力較強的對手時更為明顯。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢 ｜193大爆曾被迫「胸襲」化妝師
節目於首播，以男性遭受性騷擾為主題。三位主持分享不同被性騷擾經歷，193大爆曾經被同事撫摸胸部Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
中秋節2025｜六合彩金多寶8000萬掀熱話 網民奇招教中獎 有人出「呢招」中9次？
六合彩中秋金多寶將於今晚(6日)攪珠，若以10元一注獨中，頭獎彩金預計高達8,000萬元。這筆巨額獎金引發全城投注熱潮，社交平台上連日來湧現各種投注攻略，從傳統的「膽拖腳」技法到新興的AI預測，各種創新方法引發熱烈討論，更有網民聲稱用「一種方法」中獎多達9次。 六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大am730 ・ 5 小時前
通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 4 小時前