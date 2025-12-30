《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
連卡佛與 AiDLab攜手推動人工智能時尚零售革新 推出互動虛擬個人形象顧問
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月30日 - 亞洲殿堂級奢華百貨連卡佛（Lane Crawford）宣布與香港特區政府 InnoHK 創新香港研發平台資助的人工智能設計研究所（AiDLab）展開合作，透過一系列人工智能創新項目推動時尚零售革新，包括推出市場上首個「虛擬個人形象顧問」服務。
由香港理工大學與英國皇家藝術學院共同創立的AiDLab，將會利用連卡佛個人形象顧問團隊的專業知識及獨到洞察力，融合其自主研發的「造型建議與零售助理」（SARA）系統互相結合，全面提升品牌的造型服務體驗。
在 SARA 系統的技術支援下，是次合作將推出虛擬個人形象顧問。透過將各種人工智能技術與連卡佛個人形象顧問團隊的專業知識相結合，系統能追蹤顧客的個人喜好、店內商品及即時時尚趨勢，並根據顧客的個人風格提供度身訂造的混搭建議，並提供由頭到腳的完整造型虛擬試穿體驗。每位顧客將擁有一個專屬虛擬化身，其造型會根據顧客作出的選擇更新，展現個人風格。系統亦配備人工智能工具，讓顧客可生成個人化造型，並即時於社交平台分享，提升互動性及品牌推廣效益。這項新技術透過利用人工智能創造商業價值，推動業務創新並提升客戶體驗，令連卡佛能夠更深入地了解客戶的偏好和需求，從而準確地針對與客戶需求相符的產品系列，最終促進銷售。
The Lane Crawford Joyce Group 主席兼行政總裁Jennifer Woo表示：「個人形象顧問的個人化服務一直是連卡佛備受推崇的重要特色，我們利用精選全球超過 350 個時尚及配飾品牌，協助顧客打造融合經典必備單品與潮流設計的衣櫥。與 AiDLab 的合作將有助我們創新顧客體驗，並突破實體店的界限，將這項服務擴展至更多類型的顧客群，同時提升我們團隊的專業優勢，確保品牌獨特真摯的風格與視野。」
作為是次合作的一部分，連卡佛亦將探索 AiDLab「互動性人工智能時裝設計助理系統」（AiDA）的多元應用。該系統可結合人類創意與機器智能，提供潮流趨勢分析、產品設計及開發等功能，有助提升整體設計流程的效率與創新發展。
同時，是次結盟亦將推出「LC×AiDLab 社群共建計劃」，透過一系列講座、工作坊及交流活動，連結時尚、設計與科技界別的創意人才，並突顯時尚人工智能在推動可持續及創新產業發展中的重要角色。
AiDLab 董事局主席兼香港理工大學常務及學務副校長黃永德教授表示：「作為全球頂尖大學之一，香港理工大學一直致力推動創新與創業，以帶來積極正面的改變。是次合作正好體現業界與學術界合作的重要性，確保研究成果能真正惠及行業與社會。」
AiDLab 行政總裁及總監黃偉強教授表示：「AiDLab 致力研發多項創新技術，進一步提升時尚零售體驗，並配合行業日新月異的發展需求。是次合作結合 AiDLab 的科研實力與連卡佛的零售專業，確保技術不僅具創新性，更切合零售商與消費者的實際應用場景。」
Hashtag: #LaneCrawford #AiDLab #連卡佛
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於連卡佛
創立於 1850 年的連卡佛（Lane Crawford）是大中華地區具代表性的高級百貨品牌，於香港設有四間分店，並於上海、北京及成都設有門市，同時營運全球數碼旗艦店及微信與小紅書平台店面。
連卡佛的設計師品牌組合涵蓋女裝、男裝、美妝與健康、家居生活及高級珠寶，由買手團隊每季親赴世界各地精心挑選，帶回他們所鍾愛的獨特、新穎且工藝精湛的作品。
連卡佛隸屬於 The Lane Crawford Joyce Group —— 亞洲領先的時尚零售、品牌管理及分銷集團，旗下包括時尚精品店 Joyce，以及專注時尚、美妝與生活品牌管理及分銷的 Imaginex Group。
關於人工智能設計研究所（AiDLab）(www.aidlab.hk)
人工智能設計研究所（AiDLab）是區內領先的科研平台，專注於人工智能（AI）與設計的跨領域融合。AiDLab 由香港理工大學與英國皇家藝術學院共同創立，並由香港特別行政區政府 InnoHK 創新香港研發平台資助。
坐落於香港科學園，AiDLab在設計領域創建一個嶄新的人工智能平台，並以其國際上領先的地位，進行跨學科研究，推動創新和可持續發展，為行業和社會帶來積極正面影響。研究所雲集兩所院校多個領域的頂尖科研人員，進行三大範疇相關的科研項目：時裝設計、紡織與服裝品質控制，以及人體工學設計。
新聞稿由客戶提供
