連小孩名字都取好！春風曾追張景嵐
[NOWnews今日新聞] 女星張景嵐與游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」，本周邀來嘻哈天團玖壹壹成員春風擔任嘉賓。而在其他兩位團員都已婚後，唯一單身春風也不免被問到喜歡的類型，他竟自爆從以前就非常喜歡張景嵐，還曾到現場追星，現在則變成好朋友，張景嵐也不客氣爆料有次春風從媒體報導上得知她分手消息後，就立刻傳訊息：「等妳分手比等政黨輪替還要久！」春風還幽默透露連孩子的名字都取好，讓大家都笑翻。
玖壹壹其他兩位團員健志、洋蔥都已婚，只剩春風還是黃金單身漢，被逼問喜歡類型，他顯得泰然，表示一切順其自然，倒是提起自己從以前就非常喜歡張景嵐，還曾到現場追星！如今兩人成為好朋友，張景嵐爆料有次春風從媒體報導上得知她戀情分手的消息，就立刻傳訊息：「阿嵐妳終於分手了，等妳分手比等政黨輪替還要久！」讓她哭笑不得。雖然還沒結婚，但對於未來孩子名字倒是取好了，春風幽默說，生女兒取有情、生兒子是取有義。
張景嵐不斷逼問春風 讓他忍不住喊：把我掏空
春風過往在鏡頭前鮮少話語，因此在面對好友張景嵐不斷追問人生故事後，讓他直呼：「要把我掏空！」Yuyu則透露，目前為止這麼多集，身邊朋友聽到要訪問春風，大家都是尖叫！春風笑回：「有品味的朋友！今天超緊張，你們節目好知性！」
春風曝當歌手前工作 透露走紅後改變言行舉止
面對大家好奇當歌手前的工作，春風這麼形容：「是金融專業，支票貼現，有點像會計師、資產分析專員。早上打電話給客戶，問他們今天需不需要用到資金，假設是陌生客戶就要去了解，看公司規格、有幾個員工、帳款、401對帳單，問對方錢要使用到哪裡」。聊起浪子回頭的過程，孝順的春風淡淡說：「媽媽走了，我就變好了」。如今用音樂、電影作品陪伴大家，也深受許多觀眾們喜愛，他也謙虛說：「我自己是很幸運的人」。
如今成為家喻戶曉的明星，春風也體悟該有的公眾社會責任，面對小孩、長輩不同族群粉絲的支持，他自己在說話、行為都所有改變：「每天起床吃飯會跟人家拍照，一定的工作，我車牌很好認、每天在路上都有人熱情打招呼」。面對張景嵐拱出來選里長，春風開玩笑答：「還真沒想過！需要良民證嗎？」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。
