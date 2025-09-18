連環甩轆、超尷尬？Zuckerberg 現場示範 Meta Ray-Ban Display 多次失誤，但仍然值得期待

Meta Connect 大會剛剛完結，重點聚焦在帶顯示的 AI 智慧眼鏡。CEO Mark Zuckerberg 親自登台，展示了包括第二代 Ray-Ban Meta、運動導向的 Oakley Meta Vanguard，以及首款搭載高亮度顯示屏和神經介面手環的 Meta Ray-Ban Display 等三款新眼鏡。其中，Meta Ray-Ban Display 配備了單眼高分辨率 HUD 顯示和 Neural Band 腕帶，實現了以手部微動作靜默輸入、即時字幕/翻譯、視頻瀏覽等先進功能，被譽為「臉上的 AI」，也是大會的重頭戲。

甩轆位 1:

然而，整場發表會的現場示範並非全然順利。他們先嘗試利用 Live AI 功能在現場指導烹飪韓式牛排醬時，AI 回應多次脫節，並因 Wi-Fi 不穩而中斷示範。更尷尬的是，Zuckerberg 使用 Neural Band 接聽 WhatsApp 視訊通話時，現場多次未能成功接通電話，只能改而播放音樂等其他演示，並只能尷尬地多次提到現場網絡不佳，表示後續將補充更多影片展示產品完整功能。

甩轆位 2:

即使如此，Ray-Ban Meta 二代的升級、Oakley Meta Vanguard 的運動功能與 Garmin、Strava 整合，以及 Meta Ray-Ban Display 的 HUD 亮度、畫面直觀以及 Neural Band 靜默輸入等多項技術細節等成功演示的功能，都的確叫人驚喜，小編還是期待真正成熟可用的時候。

