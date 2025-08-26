連續五年深度推行：畢馬威中國舉辦 《我們的影響力計劃》ESG報告發佈會

居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 因氣候變化加速演進，人類不得不面對越來越多的極端氣候、極端環境，從而強化與氣候變化相關的行為管理已成為時代發展的核心命題。從各國推進「雙碳」目標，到國際市場「碳交易」，越來越多企事業機構正將更多注意力轉向自身環保表現，「綠色轉型」已成為企事業機構高質量發展的必答題，ESG（環境、社會及治理）正是引領轉型的重要方向指引。
企業如何錨定ESG價值，驅動經濟社會可持續化蝶變，或許能夠從8月23日畢馬威中國首次在深圳市福田區的戶外草坪上舉辦的《我們的影響力計劃》報告（以下簡稱《報告》）發佈會上探尋答案。當日發佈會分別設置主旨演講、圓桌論壇、成果發佈等環節，不僅回顧了畢馬威中國過去五年在環境、社會及治理領域的深耕足跡，更攜手政府、社會組織、企業及各界夥伴，聚焦ESG前沿趨勢，共商可持續發展新路徑。
畢馬威中國不斷深耕可持續發展藍圖
畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，今年是「綠水青山就是金山銀山」理念提出20周年，也是《我們的影響力計劃》發佈五周年，我們選擇在戶外的綠色懷抱中舉辦此次盛會，意義非凡。過去五年，畢馬威中國的ESG報告工作猶如一份與國家發展同頻共振的成績單，記錄了我們在環境、社會和治理各個方面的努力與成果。這不僅是對過去五年我們在ESG領域堅定承諾和持續投入的總結，更體現了我們面向未來，深化ESG實踐、賦能客戶與社會可持續發展的決心。
氣候變化是未來經濟發展的核心驅動之一，畢馬威中國候任主席鄒俊表示，在國家層面，「雙碳目標」正推動經濟新勢能不斷湧現，重新構建中國經濟發展格局與生態。企業端，高標準ESG管理體系是企業實現可持續發展的重要抓手，也是捕捉經濟轉型機遇的先手棋。畢馬威中國五年連續發佈《我們的影響力計劃》報告，意在以身示範，積累更多符合企事業機構的ESG信息披露的案例，更廣泛推動企業踐行ESG理念，實現高效的ESG報告披露路徑。
ESG戰略行動，尤其未來ESG報告強制披露後，將深度影響企業的業務佈局，從可持
續增長角度，企業需制定更全面ESG行動路線圖，路線圖應從著眼當下入手，面向未來時間節點，不懈行動。畢馬威中國企業及公共事務部主管合夥人楊潔表示，作為一家秉承可持續發展理念的組織，畢馬威中國持續不斷探索ESG可行性方案，落實方案過程中，我們認為真正的進步來自於ESG戰略及企業責任與國家願景攜手並進，推動深遠且持久的影響。企業不僅需要關照自身的健康成長，還需緊抓國家長遠目標所展現的發展機遇，推動可持續商業生態系統方面的領導力。
此次畢馬威中國發佈的《我們的影響力計劃》報告「落地感」十足，首次將發佈會從室內搬到戶外進行並選擇在粵港澳大灣區的深圳市福田區戶外的大草坪上，傳遞出對可持續發展的堅定承諾，展現了人與自然共生共榮的美好願景。同時，突出畢馬威中國持續深耕治理原則、以人為本、關愛地球、實現繁榮四大核心領域取得的關鍵進展與卓越成果。畢馬威中國「我們的影響力計劃」主管合夥人彭富強表示，四大核心領域相輔相成，是畢馬威中國ESG基因脈絡的主幹，通過治理原則，畢馬威中國明確整體ESG行動治理框架；以人為本，彰顯畢馬威中國的核心價值理念；關愛地球，正是從環境可持續發展的角度，深耕細作，體現價值選擇；實現繁榮是畢馬威中國ESG行動的核心使命，朝著讓所有行動落地生根，開花結果的方向努力。
「數據達標」與「生態共建」的延伸
在《我們的影響力計劃》報告發佈中，畢馬威中國以專業視角深度複盤，展示「我們的影響力計劃」的亮點和旗艦項目、以及對五周年歷程回顧和對未來展望。彭富強表示，今年是畢馬威中國推動「我們的影響力計劃」的重大里程碑，五年來畢馬威中國從一個純粹的參與者，變身為推動者、牽頭方，從開始時的學術實踐，到如今緊抓「新質生產力」，強調可持續發展與科技創新深度融合，實現眾多成果。
畢馬威中國在今年榮登了「2025年工商業生物多樣性保護典型案例」及「2025企業綠色轉型與 ESG實踐案例」的殊榮，體現社會各界對畢馬威中國在生物多樣性保護實踐行動的充分認可。
畢馬威中國持續與紅樹林基金會（MCF）合作，並於2024年9月啟動了「綠色灣區先鋒行動——福田紅樹林生態公園生境提升」項目。同時，也聯合多家機構共同發佈了粵港澳大灣區ESG生物多樣性先鋒企業榜單，推動企業參與生態保護。由區域到全國，今年發佈會現場，畢馬威中國正式啟動了中國生物多樣性榜單評選項目，進一步推動深層次環境和生態保護理論和科技創新的融合。
畢馬威中國已連續四年實現100%可再生電力採購，KAMPUS（畢馬威中國虹橋辦公區）獲LEED鉑金認證。畢馬威中國90%的辦公面積位於具有綠色和/或健康認證的樓宇中。
畢馬威中國推出了全新的「守護未來·關愛地球行動」（「守護未來」）志願者計劃，鼓勵更多員工投身志願服務。
畢馬威中國秉持「增益社會，構築未來」價值觀，持續向社區投入。1,500多名畢馬威志願者參與了公司組織的各項公益活動，貢獻了15,800多小時的志願服務，直接受益人數達98,000多人。
同時畢馬威中國還借助人工智能應用，向企業事業機構提供全面部署與應用解決方案等。
今年發佈會也首次由室內來到室外，進一步體現畢馬威中國身體力行，以自然生態為肌理，塑造可持續企業結構的堅定目標。
從生態共建的方向，發佈會當天圓桌論壇上，多位嘉賓圍繞「凝聚社會之力，共築生物多樣性保護新典範」為主題，展開深度思辨。發佈會還聚焦「我們的影響力計劃」合作生態成果，粵港澳大灣區ESG生物多樣性先鋒企業榜單成果。
彭富強說道，全球經濟聯繫日益緊密，對氣候變化的影響日益加深，在綠色轉型過程中，中國在自身的綠色能源、碳排放管理以及傳統企業綠色轉型等多方面，均在積極推進並取得顯著成效。作為服務機構，畢馬威中國緊跟國家戰略部署，不斷加強與各方聯動，從自身做起，五年間，從最初探索碳核算、供應鏈審查，到如今構建覆蓋全業務的ESG服務體系，其角色已從「報告者」和「參與者」到「推動者」再到「牽頭方」的角色轉變。
ESG真正的價值在於以專業主義將可持續理念轉化為企事業機構的日常實踐。《我們的影響力計劃》不僅是畢馬威中國ESG行動的年度報告，更是一份面向未來的行動契約。面對2030年淨零旅程，畢馬威中國正用行動探索降碳、低碳的可行性管理方式，也將為更多市場參與者提供更多實踐成果與洞察。
關於畢馬威
畢馬威在中國三十一個城市設有辦事機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。
畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。
畢馬威成員所遍佈全球142個國家及地區，擁有超過275,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。
植根香港八十載
2025年，畢馬威慶祝在香港特別行政區成立八十周年。畢馬威自1945年起紮根香港，為首家在本港建立業務的國際會計師事務所，八十年來一直與政府、監管機構及商界攜手合作，協助建設香港成為全球首屈一指的商業及金融中心。憑藉這份合作無間的夥伴關係，畢馬威與客戶和本地社群建立了長久的互信基礎，成就畢馬威「80年的信任」的核心價值和周年誌慶主題。
