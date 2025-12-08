連續六年出戰國際騎師錦標賽 杜苑欣盼首奪冠軍(陳天朗報道)

【Now新聞台】國際騎師錦標賽明晚在跑馬地馬場舉行，英國女騎師杜苑欣連續第6年參賽。三度登上頒獎台的她，今年希望贏冠軍。

29歲的杜苑欣2020年首度來港出戰一鳴驚人，成為首位在國際騎師錦標賽贏馬的女將，之後更成為訪港常客，6年來取過一亞兩季。今屆四關賽事抽到三隻上場贏出的新勝馬，當中「富國兄弟」及「飛龍在天」更抽到最內檔1檔起步，大大增加她的圓夢機會。

英國女騎師杜苑欣：「主要原因我想回來，是我想贏出國際騎師錦標賽，我從未贏過，只得到數次二、三名，很幸運能再次得到機會。在香港贏馬的感覺與別不同，馬迷很熱情，氣氛也很熾熱，是一處我很享受策騎的地方。」

廣告 廣告

12個參賽騎師中，只得她與金美琪是女將，要在男性主導的賽馬世界立足，杜苑欣把握天生體重優勢，做大量健身增加肌肉。

杜苑欣：「我是天生輕磅的騎師，所以我可做重量訓練，深蹲及舉重，能夠盡可能增加肌肉量，相反其他騎師未必可做到。這是我多年來的優勢，我相信我不會達到我目前一半水平，假如沒有鍛煉的話，對我來說健身很重要。」

除了晨操、試閘及出賽外，其餘時間騎師想在馬背上鍛煉騎功的話，健身室這匹木馬便是他們最佳拍檔。

至於周日重頭戲，四場國際一級賽，杜苑欣有一匹坐騎，會在短途錦標夥拍呂健威馬房「開心寶寶」，硬撼馬王「嘉應高昇」。

#要聞