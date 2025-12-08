宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
連續六年出戰國際騎師錦標賽 杜苑欣盼首奪冠軍(陳天朗報道)
【Now新聞台】國際騎師錦標賽明晚在跑馬地馬場舉行，英國女騎師杜苑欣連續第6年參賽。三度登上頒獎台的她，今年希望贏冠軍。
29歲的杜苑欣2020年首度來港出戰一鳴驚人，成為首位在國際騎師錦標賽贏馬的女將，之後更成為訪港常客，6年來取過一亞兩季。今屆四關賽事抽到三隻上場贏出的新勝馬，當中「富國兄弟」及「飛龍在天」更抽到最內檔1檔起步，大大增加她的圓夢機會。
英國女騎師杜苑欣：「主要原因我想回來，是我想贏出國際騎師錦標賽，我從未贏過，只得到數次二、三名，很幸運能再次得到機會。在香港贏馬的感覺與別不同，馬迷很熱情，氣氛也很熾熱，是一處我很享受策騎的地方。」
12個參賽騎師中，只得她與金美琪是女將，要在男性主導的賽馬世界立足，杜苑欣把握天生體重優勢，做大量健身增加肌肉。
杜苑欣：「我是天生輕磅的騎師，所以我可做重量訓練，深蹲及舉重，能夠盡可能增加肌肉量，相反其他騎師未必可做到。這是我多年來的優勢，我相信我不會達到我目前一半水平，假如沒有鍛煉的話，對我來說健身很重要。」
除了晨操、試閘及出賽外，其餘時間騎師想在馬背上鍛煉騎功的話，健身室這匹木馬便是他們最佳拍檔。
至於周日重頭戲，四場國際一級賽，杜苑欣有一匹坐騎，會在短途錦標夥拍呂健威馬房「開心寶寶」，硬撼馬王「嘉應高昇」。
#要聞
其他人也在看
特朗普稱允許英偉達(NVDA.US)向中國出售AI晶片H200 該股盤後漲2%
美國總統特朗普周一表示，美國將允許晶片龍頭英偉達(NVDA.US)在滿足一系列條件的情況下，向中國和其他地區的已批准客戶交付其人工智能晶片H200。英偉達盤後股價續漲2%。 特朗普在社交平台上發文稱，中國國家主席習近平對該提議做出「積極回應」。作為協議的一部分，英偉達所錄得的晶片銷售額25%將支付給美國政府，特朗普稱將「確保國家安全持續強勁」。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 15 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 15 小時前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 1 天前
失聯人士家屬進行DNA採樣 陳姓姐妹盼為父母尋回身份
【on.cc東網專訊】宏福苑五級大火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，當中人員在宏昌閣發現多具遺體，有部分更被烈火燒成灰燼，至今仍未找到遺體，相信已罹難。on.cc 東網 ・ 19 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 23 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 23 小時前
曼聯4：1屠狼升第6
【Now Sports】曼聯周一在英超以4:1大勝主場的狼隊，升上聯賽榜第6位。曼聯與上周四賽和韋斯咸的正選相比，只作出一個調動，那就是由曼治取代施亞斯。賽前報稱有微傷的古亞無恙正選倒戈。狼隊有祖奧高美斯停賽，其位置由賀化頂上。面對賽前只有兩分的狼隊，曼聯反客為主，開賽後10分鐘內先後有杜古及安保姆施射被擋出。25分鐘，古亞撥交予般奴費蘭迪斯，後者雖然跣腳，不過在他面前的阿巴度同樣「論盡」，結果被般奴起身後再起腳，門將莊士東擋到仍入網。曼聯之後接連錯失擴大比數的機會，直到上半場補時，狼隊由比格迪在禁區內撞射扳平。這是狼隊上半場僅有中框射門，亦是自10月29日英格蘭聯賽盃對車路士以來的首個入球。易邊後曼聯再沒予狼隊機會，由安保姆及曼治各建一功，加上般奴尾段射入12碼大勝4:1。紅魔賽後以25分升上第6位。now.com 體育 ・ 1 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
朗尼：沙拿正在摧毀自己名聲
【Now Sports】前曼聯球星朗尼認為，日前公開發炮的利物浦射手沙拿，正在摧毀自己的名聲。利物浦射手沙拿（Mohamed Salah）連續3場被領隊史洛貶為後備，在上周六紅軍賽和列斯賽後，他終於按捺不住聲言被出賣，又謂有人不想他留在陣中，此說法予人感覺是衝著史洛而來，兩人關係破裂。朗尼認為，史洛不應在周二對國際米蘭的歐聯比賽，以至周六對白禮頓的英超比賽讓沙拿上陣：「史洛必須展示他的威信，叫他過去並說『你不會隨隊出征，你所說的不能接受』。」「他絕對是在摧毀自己在利物浦的名聲。」朗尼認為沙拿公開發言不妥，建議後者應該趁離隊代表埃及參戰非洲國家盃冷靜下來。now.com 體育 ・ 14 小時前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合 醫嘆：這輩子已定格
中國河南省鄭州市一名15歲少年長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，導致身高停在138公分。家長帶他就醫後，醫師檢查發現孩子的骨齡已完全閉合，生長板沒有任何延伸空間，坦言「這孩子這輩子已經定格了」。姊妹淘 ・ 18 小時前