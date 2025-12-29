「連續性合約」新規定明年1.18起適用 降工時門檻增僱傭權益

【on.cc東網專訊】打工仔由明年1月中起，可按「連續性合約」新規定享有僱傭權益。​勞工處發言人今日(29日）表示，《2025年僱傭（修訂）條例》就《僱傭條例》（第57章）下「連續性合約」規定所作出的修訂，包括降低「連續性合約」的工作時數門檻，減少僱員中斷連續性受僱的情況，新規定將於2026年1月18日起適用。

新規定將降低「連續性合約」的工作時數（工時）門檻，並在計算工時方面加入彈性，減少僱員因偶爾在某星期的工時，低於門檻便中斷連續性受僱的情況，讓僱員更容易享有全面的僱傭權益，例如法定假日薪酬、有薪年假等。

由新規定適用起，僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，以及僱員的工時符合以下其中一項條件，便屬根據「連續性合約」受僱，包括每星期最少工作17小時；或當在某一星期工作少於17小時，但在該星期及其緊接過去三星期組成的4星期期間，為有關僱主工作不少於68小時。

發言人指，新規定沒有追溯力，在新規定適用前的僱傭期，僱員仍須連續受僱於同一僱主4星期或以上，及每星期最少工作18小時才符合「連續性合約」規定。《僱傭條例》的其他條文會如常應用，僱員會繼續享有各項法定權益。

