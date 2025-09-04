連身裙不是套進去就對了！10種韓國明星連身裙穿搭技巧，Blackpink Rosé、Jennie都會這樣穿！

▲ ELLE.com.hk

春夏季節到底什麼樣的穿搭可以同時兼具甜美和舒適呢？我們告訴你一件「連身裙」就能治百病！一件式的連身裙不但什麼都不用想，套進去就對了，另外穿上連身短裙，露出長長美腿的同時還可以拉長比例，清涼又清爽之外，露出肌膚線條更能提升女人味替你招桃花！這次我們整理了韓國女星在IG上的10種連身裙穿搭，包括BlackPink人氣成員Jennie、Rose和韓國女演員安昭熙...等人是怎麼讓連身短裙的美更上一層樓的，馬上來看看吧。

IG Photo

連身裙夏天穿搭：Blackpink Rosé

穿搭公式：印花連身裙+球鞋+白襪

上個月才剛推出個人首張單曲〈On The Ground〉 Blackpink Rosé可說是時尚界炙手可熱的女星之一。而說到她當然不能不提她穿上連身短裙的樣子！身為Saint Laurent 全球形象代言人的她，穿上品牌的雛菊圖案連身裙，而領子的花瓣設計更是為整體穿搭增添春日的氛圍。另外她腳上的Maison Margiela厚底小白鞋讓身材比例變得好，所以說女人衣櫃除了要必備連身短裙外，鞋櫃裡的小白鞋也是一定要的！



IG Photo

連身裙夏天穿搭：高俊熙

穿搭公式：印花連身裙+球鞋+白襪

高俊熙可以說是許多短髮亞洲女生的穿搭範本，俐落短髮要如何穿出甜美感，不如就從印花連身裙搭配球鞋的穿搭造型下手吧，最後配上小白襪，不但充滿春夏氣息又很減齡。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：Blackpink Jennie

穿搭公式：針織連身裙+時髦迷你包

Blackpink Jennie在與男神D-Gragon傳出緋聞後事業絲毫不受影響，反而以更加華麗甜美的形象出現在大家面前。身為香奈兒Chanel品牌好友的她，穿上粉色針織連身短裙，繫上腰帶展現完美曲線，並揹上Chanel珍珠鏈袋，散發俏皮甜美。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：金娜英

穿搭公式：草編帽+素色連身裙+涼鞋

韓國時尚媽咪金娜英的穿搭總是不會讓我們失望！她這天選擇了一件檸檬黃的連身短裙，這件連身裙是丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen 的經典連衣裙，優雅的薄紗材質與蓬鬆感裙裝融為一體，並搭配了Chanel高人氣的黑色涼鞋和帶有紅色緞帶的沙灘帽讓整個穿搭看起來清新自然，一秒年輕十歲。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：李海莉

穿搭公式：恤衫風連身裙+白襪+尖頭鞋

韓國二人女子R&B組合Davichi成員李海莉穿上Sandro的碎花百褶連身裙。以象牙色為主色調並以黑色碎花圖案作為點綴，營造出優雅奢華的感覺。而這種類似襯衫的風格不管是跟閨蜜穿出門逛街還是與男友約會都很適合。而這裡的穿搭小技巧是，鞋子可以選擇淡色系的尖頭跟鞋搭配白色長襪，以營造出浪漫甜美的少女感覺。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：安昭熙

穿搭公式：白T恤+黑色連身裙

韓國女演員安昭熙這次選擇了一個富有個性的「LBD穿搭」（Little Black Dress 黑色連身裙）。她穿上白色印花T恤和黑色的連身皮裙，並搭配Miu Miu的經典黑色clutch，這種帶點復古又時尚的感覺，也很容易讓異性為之傾倒。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：Haena Song

穿搭公式：V領連身裙+短靴

個性的女孩則可以參考韓國個性潮模Haena Song這種風格的連身裙穿搭，利用短靴平衡連身裙容易給人過於甜美的感覺，可以穿出一些少女心又能有態度個性。



IG Photo

連身裙夏天穿搭：尹昇娥

穿搭公式：草編帽+連身裙+尖頭鞋+短襪

韓國女演員尹昇娥的這身連身裙穿搭實在太可愛了！有種「阿爾卑斯山少女」的風格。帶有泡泡袖的天藍色A字裙搭配一頂草帽和淡黃色的Salvatore Ferragamo尖頭平底鞋，不但氣質超加分，也適合去度假，這難道不是一個既舒適但又不失少女氣息的連身裙穿搭示範嗎！



IG Photo

連身裙夏天穿搭：Red Velvet Joy

穿搭公式：白色蕾絲連身裙+白襪+復古Mary Jane平底鞋

Red Velvet Joy 這身白色喱士連身裙根本超適合在春天穿！ 這件是法國品牌Maje的連身短裙，搭配Tatiana Jewelry 的珍珠耳環和有芭蕾舞鞋風格的黑色Mary Jane平底鞋，學Joy這樣穿去跟曖昧對象約會，絕對會讓對方被你迷的神昏顛倒！



IG Photo

連身裙夏天穿搭：吳漣序

穿搭公式：粉嫩連身裙+白襪+裸色跟鞋

氣質女生的約會穿搭可以參考吳漣序的這身造型，有鄰家女孩的可愛感，要出席正式場合也沒有問題，淡淡的櫻花粉色連身裙，鞋子也搭配同樣溫柔色調的裸膚色就是最不出錯的百搭選擇。



