連載太久追不動！《海賊王》《柯南》《獵人》等神作被點名：等到忘記劇情乾脆放棄

漫畫連載，不論是月刊、雙週刊還是週刊，對讀者來說都是一場「漫長的等待」。有些作品若沒有被強制腰斬，能順利在 2～3 年內完結；有些則需要 5～6 年才能收尾。但也有一部分漫畫因為人氣太高、劇情龐大，或是作者健康狀況不穩定，而一路連載超過 10 年、甚至 20 年以上，成為名副其實的「長青作品」。之前台灣網友就在社群上熱議「連載太久會讓人放棄追嗎？」話題瞬間引起共鳴，從《海賊王》開啟討論，有不少網友直言因為連載進度過慢，早已選擇停追，甚至完全放棄關注。

雖然看似快要結局了，但可能還要好幾年？（圖源：航海王）

在其中被提名最多的，自然是《海賊王》。這部作品從 1997 年開始連載至今，已經超過 27 年。部分網友坦言，雖然當年熱血追連載，但興趣隨時間逐漸淡去，有人甚至表示「已經超過 10 年沒再關心劇情」。

除了《海賊王》，其他連載時間長達數十年的作品如《名偵探柯南》、《第一神拳》、《龍狼傳》、《驅魔少年》、《藍蘭島》以及《獵人》等，也都被網友點名。許多讀者認為，這些作品的劇情水準早已不如從前，連載節奏也變得拖沓，導致大家對新章節的期待感逐漸消失。

討論中也有人提到像《境界觸發者》這類因作者健康問題而進度緩慢的作品。雖然劇情仍具吸引力，但長時間的等待讓人感到無奈，常常「等到忘記劇情」，每次新一話更新都得重看前幾回才能接上內容。

不過，也有網友認為連載長並非壞事，只要劇情仍具創新性、角色發展有深度，漫長的連載反而能讓讀者與角色一同成長。真正的關鍵，或許不在於「連載多久」，而是故事是否還能打動人心。

