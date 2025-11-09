連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？

最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！

強制登記？網民狠批賣個人資料

帖文一出，立即引起網民熱烈討論，有網友直指大陸做生意就是如此，外表高科技但又要輸入一堆資料極浪費時間；有人接受要用電話自助落單，但不接受要強制登記才能購買；更有網民擔心，此做法用意分明收集其年輕的目標客群資料，最後會整批賣給詐騙集團，用學貸、留學、投資等圈套騙錢！

有優惠就登記？網民兩派爭論

不過亦有網友反駁，指樓主自視過高，不要以為其個人資料好值錢，咖啡店根本不愁沒生意；不過此說法遭反駁，指如果資料沒價值，那收集的用意在哪？另外，亦有人話數年前買西餅已經要登記，只要有優惠，自然有大量人士自願登記；同時，另有網友讚推動電子化是好事，但完全取消人手落單及強制註冊就太過份，就連大陸都不會如此！不知讀者覺得強制登記此做法是否合理呢？

買咖啡要登記先買得？

個人資料是否值錢？

外國都有呢個做法？

收集資料拎去賣？

八達通係真係好方便

一有優惠就自願奉上啦個人資料

一場誤會？

