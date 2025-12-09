精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
週末北上玩雪！廣州/深圳/珠海8大室內滑雪場+冰雪樂園，反季避暑爽到飛起！
喂喂喂！香港嘅夏天一年比一年熱，週末淨係識行商場歎冷氣？太悶啦！不如搞搞新意思，趁週末或者短假期快閃北上，去深圳、廣州、珠海嘅冰雪世界「降降溫」！唔使搭長途機，坐程高鐵就玩到真冰真雪，滑雪、溜冰、睇企鵝樣樣齊，大人細路、情侶閨密都啱玩，絕對係今個夏天最 Chill 嘅活動！
我哋已經幫你揀好晒華南地區 8 個最紅、最好玩嘅室內滑雪場同冰雪樂園，由專業級滑雪道到親子娛雪區都有，包你一年四季都可以享受凍冰冰嘅快感！Bookmark 定呢篇，隨時出發啦！
一眼睇晒！想玩咩類型？
唔想慢慢睇？即刻話你知邊個場啱你！
想玩專業滑雪？追求速度感？
廣州熱雪奇蹟：華南最大！雪道最齊，新手到高手都照顧到。
深圳卡魯冰雪世界：最啱新手入門，雪質好，配套完善。
深圳前海·華發冰雪世界：全球最大！滑雪迷必定要朝聖。
親子/情侶娛雪玩冰？主打打卡同歡樂？
深圳世界之窗｜阿爾卑斯冰雪世界：娛雪項目多，近市區夠方便。
深圳東部冰雪創新城：真冰真雪主題樂園，打卡位超多。
珠海毛林金灣酒店冰雪運動城：酒店內置冰雪世界，Staycation 一流！
深圳海昌·樂漫冰雪王國：東歐主題，夠夢幻，啱晒小朋友。
廣州正佳企鵝冰雪世界：市中心睇真企鵝、玩真雪
1. 廣州熱雪奇蹟：華南最大！新手高手都啱玩嘅滑雪天堂
講到大灣區滑雪，點可以唔提廣州熱雪奇蹟（即係以前嘅融創雪世界）！呢度係全中國數一數二嘅室內滑雪場，面積大到有 7.5 萬平方米，絕對係南中國嘅「冰雪巨無霸」。場內分開娛雪區同滑雪區，無論你想同屋企人輕鬆玩雪，定係挑戰高難度雪道，呢度都滿足到你。夏天想避暑？搭高鐵或直通巴就到，方便過飛轉日本呀！
有咩咁好玩？場內分兩大區：
❄️ 娛雪玩樂區 (啱晒家庭客 & 雪地初哥)
雪上飛碟：坐住大水泡由高處瀡落嚟，感受離心力，超爽！
冰上碰碰車：喺冰上面玩碰碰車，刺激感 double up！
探險步道：挑戰你膽量同體力嘅高空繩網陣。
冰上單車：估唔到單車都可以喺冰上踩？快啲嚟試下！
飛躍冰川：超長滑索，由高空飛越整個滑雪場，型到爆！
🏂 專業滑雪區 (新手到高手都 Cover 到)
呢度有 5 條唔同難度嘅雪道，總有一條啱你心水！
小熊道 (零基礎練習)：最啱第一次著雪板嘅朋友仔，慢慢學唔使驚。
企鵝道 (單板初學者)：專為單板（Snowboard）新手而設。
雪兔道 (人氣初級道)：長 300 米，坡度適中，係最多人玩嘅賽道。
麋鹿道 (中級挑戰)：開始有啲難度，適合想進階嘅你。
老虎道 (高手專用)：又斜又講技術，係經驗老手嘅Show-off舞台！
📍 實用資訊 & 交通懶人包
地址：廣州市花都區鳳凰北路63號廣州融創茂 F1
營業時間：每日 10:00 – 22:00
溫馨提示：場內有齊雪服、雪鞋、頭盔租，但自己嘅貼身保暖衫、手套、滑雪襪就要自備或者現場買喇。
香港出發點樣去？
直通巴：環島中港通 / 永東巴士都有車由香港直達廣州融創茂，最平 $140 單程，超方便！
高鐵＋的士：西九龍搭高鐵去廣州南站（約1小時），再轉的士（約1小時）就到。
🎟️ 門票參考
娛雪票 (2小時)：HK$276 起
滑雪票 (3小時初/中級道)：HK$441 起
滑雪票 (不限時)：HK$647 起
滑雪 + 娛雪通票 (4小時)：HK$581 起
2. 深圳卡魯冰雪世界：深圳最大！新手入門首選
卡魯冰雪世界位於深圳觀瀾湖，由香港關口出發大概 1 個鐘車程，絕對係港人週末快閃滑雪嘅熱點。場館面積約 1.2 萬平方米，係深圳目前最大規模嘅室內雪場。場內全年保持 -3℃ 至 -6℃，採用人工造雪技術，雪質媲美天然粉雪，感覺超真實！
有咩咁好玩？
❄️ 娛雪區：除咗有螺旋滑梯、雪圈、雪橇等基本盤，仲有好多充滿異國風情嘅打卡位，例如「瑞士少女峰」、「威尼斯聖馬可鐘樓」，影相呃 Like 一流！
🏂 滑雪區：雪道長約 120 米，坡度平緩，仲有「魔毯」（好似扶手電梯咁）送你上斜坡，慳返好多力氣，絕對係滑雪「BB班」嘅最佳選擇！想認真學滑雪，嚟呢度就啱晒。
📍 實用資訊 & 交通懶人包
地址：深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社
營業時間：平日 10:30-20:00；暑假(7-8月) 10:00-22:00 (分時段入場)
香港出發點樣去？
最方便係搭港鐵到落馬洲站，過關後轉深圳地鐵 4 號線，喺「觀瀾站」A 出口行 5 分鐘就到！
玩樂 Tips：觀瀾湖本身就係一個大型度假區，有齊酒店、商場、高爾夫、彈床館等設施，Plan個兩日一夜 Staycation 玩到盡都得！
🎟️ 門票參考
娛雪票 (2小時)：單人 HK$173 起；親子票 HK$216 起
滑雪票 (2小時)：單人 HK$282 起
3. 深圳世界之窗｜阿爾卑斯冰雪世界：市區方便！玩樂項目豐富
喺深圳世界之窗景區入面嘅阿爾卑斯冰雪世界，2023 年重新裝修後開幕，佔地 5 萬呎。雖然滑雪道（約 70 米長）冇卡魯咁長，但勝在地理位置方便，而且娛雪項目夠多，啱晒想一次過玩多幾樣嘢嘅朋友。
有咩咁好玩？
🏂 滑雪區：無柱式設計，視野開闊，啱晒初學者練習。
❄️ 娛雪區：有齊冰上碰碰車、輪胎滑雪、堆雪人，仲有飄雪機定時造雪，氣氛滿分！童話城堡同北歐小鎮嘅打卡位都好靚。
⛸️ 溜冰場：個場大過太古城多多聲！分咗成人同小童區，小朋友仲可以扶住可愛嘅小海豚學溜冰。
📍 實用資訊 & 交通懶人包
地址：深圳市南山區深南大道9037號世界之窗內
營業時間：10:00 - 21:30
香港出發點樣去？
深圳灣口岸有免費巴士「南山消費文旅專線」B線直達！
搭深圳地鐵 1 或 2 號線到「世界之窗站」都好方便。
🎟️ 門票參考
滑雪票 (全日)：HK$353 起
滑雪票 (3小時)：HK$249 起
溜冰+娛雪票：HK$73 起
🌟 全球最大！深圳前海華發冰雪世界
各位滑雪發燒友請注意！2025年9月開幕嘅前海華發冰雪世界，係全球最大嘅室內滑雪場！場館足足有10萬平方米咁大，有成5條拎到國際雪聯認證嘅專業賽道，最長嗰條有成463米，落差83米，刺激感絕對拍得住戶外真雪山！
（圖/華發冰雪世界官方）
有咩咁好玩？
全球最大規模： 總面積達10萬平方米，大到可以喺入面迷路！
媲美真雪山嘅落差： 垂直落差高達83米，喺室內都可以感受到由高處俯衝嘅刺激！
超長滑道體驗： 單條滑道長達463米，俾你一次滑個夠本，爽！
專業級賽道： 擁有5條符合國際雪聯（FIS）認證嘅賽道，無論你係新手定職業選手，都搵到啱你玩嘅地方。
📍 實用資訊 & 交通懶人包
地址： 深圳市寶安區沙井南環路西段（會展城地鐵站北側）
營業時間：10:00 - 21:30
交通：由 香港西九龍站 搭高鐵去 深圳北站，喺深圳北站轉深圳地鐵5號線，去到 前海灣站，再轉地鐵11號線去 機場北站，最後轉地鐵20號線去 會展城站，由C出口行大約13分鐘就到！
🎟️ 門票參考
2小時娛雪票： 想體驗下冰天雪地，影下靚相？呢個啱晒你！(¥208起)
3小時初級道滑雪票： 新手初體驗，喺初級道練下基本功。(¥348起)
4小時初/中級道滑雪票： 有少少基礎？可以挑戰埋中級道！(¥418起)
4小時中/高級道滑雪票： 高手專區，享受高速滑行嘅快感！(¥498起)
不限時中/高級道滑雪票： 滑到唔想走？呢張全日任玩票滿足你！(¥568起)
👨👩👧👦 親子放電首選！4大娛雪玩冰樂園
以下呢幾個場雖然冇專業滑雪道，但娛雪項目超豐富，最啱一家大細或者情侶去玩餐飽！
5. 深圳海昌·樂漫冰雪王國
以「東歐嘉年華」為主題，場景超夢幻，有旋轉木馬、霧凇森林、冰雪城堡，小朋友見到實開心到癲！
地址：寶安區海雅繽紛城 4 樓
交通：搭乘深圳地鐵5號線到靈芝站，從A1出口步行不久即可抵達
6. 深圳東部冰雪創新城
真冰真雪主題樂園，有冰砌嘅旋轉滑梯、雪地迷宮，仲有好多冰雕打卡位。
地址：鹽田區鹽田路3號
營業時間：10:30–18:00（17:00 停止入場）
交通：深圳地鐵 2 號線深外高中站 B2 出口直行可達。
7. 珠海金灣毛林酒店冰雪運動城
酒店入面就有個 6000 平方米嘅冰雪世界，Book 間房就可以玩埋，啱晒想 Hea 住玩嘅親子 Staycation！
地址：珠海市金灣區金河東路577號毛林金灣大酒店 1 樓
交通：經港珠澳大橋去珠海，再轉的士約 30 分鐘。
8. 廣州正佳企鵝冰雪世界
全廣州最就腳嘅冰雪樂園，就喺市中心正佳廣場！最大亮點係可以近距離見到真企鵝！雖然冇滑雪道，但有高速滑梯同飄雪效果，寓教於樂。
地址：天河區天河路228號正佳廣場 7 樓
營業時間：10:00-20:00營業（19:30停止入場）
夏天流流長，唔好再匿喺屋企發霉喇！大灣區有咁多高質又方便嘅室內雪場，無論你想挑戰自我學滑雪，定係想同屋企人享受冰涼親子樂，總有一個啱你心水。即刻 plan 返個冰雪週末，話走就走，去玩返轉凍冰冰啦！
