週末北上玩雪！廣州/深圳/珠海8大室內滑雪場+冰雪樂園，反季避暑爽到飛起！

大灣區熱門滑雪場

喂喂喂！香港嘅夏天一年比一年熱，週末淨係識行商場歎冷氣？太悶啦！不如搞搞新意思，趁週末或者短假期快閃北上，去深圳、廣州、珠海嘅冰雪世界「降降溫」！唔使搭長途機，坐程高鐵就玩到真冰真雪，滑雪、溜冰、睇企鵝樣樣齊，大人細路、情侶閨密都啱玩，絕對係今個夏天最 Chill 嘅活動！

我哋已經幫你揀好晒華南地區 8 個最紅、最好玩嘅室內滑雪場同冰雪樂園，由專業級滑雪道到親子娛雪區都有，包你一年四季都可以享受凍冰冰嘅快感！Bookmark 定呢篇，隨時出發啦！

一眼睇晒！想玩咩類型？

唔想慢慢睇？即刻話你知邊個場啱你！

廣州熱雪奇蹟

想玩專業滑雪？追求速度感？

廣州熱雪奇蹟 ：華南最大！雪道最齊，新手到高手都照顧到。 深圳卡魯冰雪世界 ：最啱新手入門，雪質好，配套完善。 深圳前海·華發冰雪世界 ：全球最大！滑雪迷必定要朝聖。

親子/情侶娛雪玩冰？主打打卡同歡樂？

深圳世界之窗｜阿爾卑斯冰雪世界 ：娛雪項目多，近市區夠方便。 深圳東部冰雪創新城 ：真冰真雪主題樂園，打卡位超多。 珠海毛林金灣酒店冰雪運動城 ：酒店內置冰雪世界，Staycation 一流！ 深圳海昌·樂漫冰雪王國 ：東歐主題，夠夢幻，啱晒小朋友。 廣州正佳企鵝冰雪世界 ：市中心睇真企鵝、玩真雪



1. 廣州熱雪奇蹟：華南最大！新手高手都啱玩嘅滑雪天堂

講到大灣區滑雪，點可以唔提廣州熱雪奇蹟（即係以前嘅融創雪世界）！呢度係全中國數一數二嘅室內滑雪場，面積大到有 7.5 萬平方米，絕對係南中國嘅「冰雪巨無霸」。場內分開娛雪區同滑雪區，無論你想同屋企人輕鬆玩雪，定係挑戰高難度雪道，呢度都滿足到你。夏天想避暑？搭高鐵或直通巴就到，方便過飛轉日本呀！

廣州熱雪奇蹟

有咩咁好玩？場內分兩大區：

❄️ 娛雪玩樂區 (啱晒家庭客 & 雪地初哥)

雪上飛碟 ：坐住大水泡由高處瀡落嚟，感受離心力，超爽！ 冰上碰碰車 ：喺冰上面玩碰碰車，刺激感 double up！ 探險步道 ：挑戰你膽量同體力嘅高空繩網陣。 冰上單車 ：估唔到單車都可以喺冰上踩？快啲嚟試下！ 飛躍冰川 ：超長滑索，由高空飛越整個滑雪場，型到爆！

🏂 專業滑雪區 (新手到高手都 Cover 到)

呢度有 5 條唔同難度嘅雪道，總有一條啱你心水！

小熊道 (零基礎練習) ：最啱第一次著雪板嘅朋友仔，慢慢學唔使驚。 企鵝道 (單板初學者) ：專為單板（Snowboard）新手而設。 雪兔道 (人氣初級道) ：長 300 米，坡度適中，係最多人玩嘅賽道。 麋鹿道 (中級挑戰) ：開始有啲難度，適合想進階嘅你。 老虎道 (高手專用) ：又斜又講技術，係經驗老手嘅Show-off舞台！



📍 實用資訊 & 交通懶人包

地址 ：廣州市花都區鳳凰北路63號廣州融創茂 F1

營業時間 ：每日 10:00 – 22:00

溫馨提示 ：場內有齊雪服、雪鞋、頭盔租，但自己嘅貼身保暖衫、手套、滑雪襪就要自備或者現場買喇。

香港出發點樣去？

直通巴 ：環島中港通 / 永東巴士都有車由香港直達廣州融創茂，最平 $140 單程，超方便！



高鐵＋的士 ：西九龍搭高鐵去廣州南站（約1小時），再轉的士（約1小時）就到。



🎟️ 門票參考

娛雪票 (2小時) ：HK$276 起

滑雪票 (3小時初/中級道) ：HK$441 起

滑雪票 (不限時) ：HK$647 起

滑雪 + 娛雪通票 (4小時)：HK$581 起

2. 深圳卡魯冰雪世界：深圳最大！新手入門首選

卡魯冰雪世界位於深圳觀瀾湖，由香港關口出發大概 1 個鐘車程，絕對係港人週末快閃滑雪嘅熱點。場館面積約 1.2 萬平方米，係深圳目前最大規模嘅室內雪場。場內全年保持 -3℃ 至 -6℃，採用人工造雪技術，雪質媲美天然粉雪，感覺超真實！

深圳卡魯冰雪世界

有咩咁好玩？

❄️ 娛雪區 ：除咗有螺旋滑梯、雪圈、雪橇等基本盤，仲有好多充滿異國風情嘅打卡位，例如「瑞士少女峰」、「威尼斯聖馬可鐘樓」，影相呃 Like 一流！

🏂 滑雪區：雪道長約 120 米，坡度平緩，仲有「魔毯」（好似扶手電梯咁）送你上斜坡，慳返好多力氣，絕對係滑雪「BB班」嘅最佳選擇！想認真學滑雪，嚟呢度就啱晒。

📍 實用資訊 & 交通懶人包

地址 ：深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

營業時間 ：平日 10:30-20:00；暑假(7-8月) 10:00-22:00 (分時段入場)

香港出發點樣去？

最方便係搭港鐵到落馬洲站，過關後轉深圳地鐵 4 號線，喺「觀瀾站」A 出口行 5 分鐘就到！

玩樂 Tips：觀瀾湖本身就係一個大型度假區，有齊酒店、商場、高爾夫、彈床館等設施，Plan個兩日一夜 Staycation 玩到盡都得！





🎟️ 門票參考

娛雪票 (2小時) ：單人 HK$173 起；親子票 HK$216 起

滑雪票 (2小時)：單人 HK$282 起

3. 深圳世界之窗｜阿爾卑斯冰雪世界：市區方便！玩樂項目豐富

喺深圳世界之窗景區入面嘅阿爾卑斯冰雪世界，2023 年重新裝修後開幕，佔地 5 萬呎。雖然滑雪道（約 70 米長）冇卡魯咁長，但勝在地理位置方便，而且娛雪項目夠多，啱晒想一次過玩多幾樣嘢嘅朋友。

阿爾卑斯冰雪世界

有咩咁好玩？

🏂 滑雪區 ：無柱式設計，視野開闊，啱晒初學者練習。

❄️ 娛雪區 ：有齊冰上碰碰車、輪胎滑雪、堆雪人，仲有飄雪機定時造雪，氣氛滿分！童話城堡同北歐小鎮嘅打卡位都好靚。

⛸️ 溜冰場：個場大過太古城多多聲！分咗成人同小童區，小朋友仲可以扶住可愛嘅小海豚學溜冰。

📍 實用資訊 & 交通懶人包

地址 ：深圳市南山區深南大道9037號世界之窗內

營業時間 ：10:00 - 21:30

香港出發點樣去？

深圳灣口岸有免費巴士「南山消費文旅專線」B線直達！ 搭深圳地鐵 1 或 2 號線到「世界之窗站」都好方便。







🎟️ 門票參考

滑雪票 (全日) ：HK$353 起

滑雪票 (3小時) ：HK$249 起

溜冰+娛雪票：HK$73 起

🌟 全球最大！深圳前海華發冰雪世界

各位滑雪發燒友請注意！2025年9月開幕嘅前海華發冰雪世界，係全球最大嘅室內滑雪場！場館足足有10萬平方米咁大，有成5條拎到國際雪聯認證嘅專業賽道，最長嗰條有成463米，落差83米，刺激感絕對拍得住戶外真雪山！

深圳前海華發冰雪世界

（圖/華發冰雪世界官方）

有咩咁好玩？

全球最大規模： 總面積達10萬平方米，大到可以喺入面迷路！

媲美真雪山嘅落差： 垂直落差高達83米，喺室內都可以感受到由高處俯衝嘅刺激！

超長滑道體驗： 單條滑道長達463米，俾你一次滑個夠本，爽！

專業級賽道： 擁有5條符合國際雪聯（FIS）認證嘅賽道，無論你係新手定職業選手，都搵到啱你玩嘅地方。

📍 實用資訊 & 交通懶人包

地址： 深圳市寶安區沙井南環路西段（會展城地鐵站北側）

營業時間 ：10:00 - 21:30

交通：由 香港西九龍站 搭高鐵去 深圳北站，喺深圳北站轉深圳地鐵5號線，去到 前海灣站，再轉地鐵11號線去 機場北站，最後轉地鐵20號線去 會展城站，由C出口行大約13分鐘就到！





🎟️ 門票參考

2小時娛雪票： 想體驗下冰天雪地，影下靚相？呢個啱晒你！(¥208起)

3小時初級道滑雪票： 新手初體驗，喺初級道練下基本功。(¥348起)

4小時初/中級道滑雪票： 有少少基礎？可以挑戰埋中級道！(¥418起)

4小時中/高級道滑雪票： 高手專區，享受高速滑行嘅快感！(¥498起)

不限時中/高級道滑雪票： 滑到唔想走？呢張全日任玩票滿足你！(¥568起)

👨‍👩‍👧‍👦 親子放電首選！4大娛雪玩冰樂園

以下呢幾個場雖然冇專業滑雪道，但娛雪項目超豐富，最啱一家大細或者情侶去玩餐飽！

5. 深圳海昌·樂漫冰雪王國

以「東歐嘉年華」為主題，場景超夢幻，有旋轉木馬、霧凇森林、冰雪城堡，小朋友見到實開心到癲！

深圳海昌·樂漫冰雪王國

地址 ：寶安區海雅繽紛城 4 樓

交通：搭乘深圳地鐵5號線到靈芝站，從A1出口步行不久即可抵達

6. 深圳東部冰雪創新城

真冰真雪主題樂園，有冰砌嘅旋轉滑梯、雪地迷宮，仲有好多冰雕打卡位。

深圳東部冰雪創新城

地址 ：鹽田區鹽田路3號

營業時間： 10:30–18:00（17:00 停止入場）

交通：深圳地鐵 2 號線深外高中站 B2 出口直行可達。

7. 珠海金灣毛林酒店冰雪運動城

酒店入面就有個 6000 平方米嘅冰雪世界，Book 間房就可以玩埋，啱晒想 Hea 住玩嘅親子 Staycation！

珠海金灣毛林酒店冰雪運動城

地址： 珠海市金灣區金河東路577號毛林金灣大酒店 1 樓

交通：經港珠澳大橋去珠海，再轉的士約 30 分鐘。

8. 廣州正佳企鵝冰雪世界

全廣州最就腳嘅冰雪樂園，就喺市中心正佳廣場！最大亮點係可以近距離見到真企鵝！雖然冇滑雪道，但有高速滑梯同飄雪效果，寓教於樂。

廣州正佳企鵝冰雪世界

地址 ：天河區天河路228號正佳廣場 7 樓

營業時間：10:00-20:00營業（19:30停止入場）

夏天流流長，唔好再匿喺屋企發霉喇！大灣區有咁多高質又方便嘅室內雪場，無論你想挑戰自我學滑雪，定係想同屋企人享受冰涼親子樂，總有一個啱你心水。即刻 plan 返個冰雪週末，話走就走，去玩返轉凍冰冰啦！

