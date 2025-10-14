週末免費參觀三育書院、東華義莊、聖士提反書院！即睇「古蹟週遊樂」導賞團2025報名詳情

週末想與家人、伴侶、朋友找個好去處，但又諗唔到有咩地方可以去？留港深度遊或者會是其中一個選擇。文物保育專員辦事處精心策劃了2025「古蹟週遊樂」，每月都有不同歷史建築免費導賞團，如果想深度探索香港隱秘歷史寶藏的話，就趕快報名啦！活動快將截止報名，而導賞團需網上報名，如報名人數超出名額，將以抽籤形式選出參加者。即睇內文了解詳情！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

第三階段免費導賞團場次

1. 香港中華基督教青年會必列者士街會所（香港中華基督教青年會）

位於上環必列者士街的香港中華基督教青年會，現稱必列者士街會所，建於一九一八年，主要以紅磚及混凝土建成。大樓建成後，設有本港首個室內暖水泳池和首個以懸臂式結構支撐的木製鑊形跑道，還有體育館及設有放映室的禮堂；這些設施至今仍然保留。

廣告 廣告

導賞團共有4個時段，語言則分為廣東話及英語。

日期：2025年11月8日（六）

導賞團時間及報名連結：

香港中華基督教青年會必列者士街會所

2. 香港三育書院

香港三育書院位於西貢清水灣，現時仍然保存五座初期建成的建築，包括行政樓、教學大樓、學生宿舍、教員宿舍及五家教員宿舍，而這五座建築已獲評為二級歷史建築。

導賞團僅2個時段，語言則分為廣東話及普通話。

日期：2025年11月2日（日）

導賞團時間及報名連結：

香港三育書院

3. 聖士提反書院

聖士提反書院位於赤柱東頭灣道22號，它不僅是書院內最古老的建築，亦是香港現存歷史最悠久的寄宿校舍建築。香港淪陷後進入三年零八個月的日佔時期，聖士提反書院，連同鄰近的赤柱監獄守衛宿舍，被用作赤柱拘留營，共關押約三千名非華裔盟國國民及少量戰俘，其中一千名被拘禁在聖士提反書院，當中約三百七十人正拘禁在書院大樓。聖士提反書院經歷日佔時期後仍屹立至今，培育多位傑出華人。

導賞團有8個時段，語言則分為廣東話、普通話及英語。

日期：2025年11月1日（六）及 11月8日（六 ）

導賞團時間及報名連結：

聖士提反書院

4. 東華義莊

位於大口環道的東華義莊建於一八九九年，前身相信是位於堅尼地城牛房附近的義莊。東華義莊現有兩個大堂、七十二間莊房、牌坊、涼亭及花園等，分別建於不同時期。義莊內的建築物反映不同時期的建築風格，包括中國傳統民間建築、現代西式建築元素，以及糅合兩者的混合建築等。

導賞團有4個時段，語言則分為廣東話、普通話及英語。

日期：2025 年11月29日（六）及 11月30日（日）

導賞團時間及報名連結：

東華義莊

5. 西區社區中心（前贊育醫院主樓）

西區社區中心（前贊育醫院主樓）於1922年落成，是一所由華人公立醫局委員會設立的華人產科醫院，並開設助產士培訓課程。自1920年代中起，它成為香港大學婦產科學系的教學醫院，並於1934年交由政府管理。

導賞團共有6個時段，語言則分為廣東話、普通話及英語。

日期：2025年11月1日（六）；11月16日（日）；11月22日（六）

導賞團時間及報名連結：

11月1日14:30-15:15 英語團

11月1日15:45-16:30 普通話團（按此報名）

11月16日14:30-15:15 廣東話團（按此報名）

11月16日15:45-16:30 廣東話團（按此報名）

11月22 日14:30-15:15 廣東話團（按此報名）

11月22 日15:45-16:30 廣東話團（按此報名）

西區社區中心（前贊育醫院主樓）

6. 聯和市場—城鄉生活館（聯和市場）

聯和市場—城鄉生活館（聯和市場）為第五期活化歷史建築伙伴計劃的其中一個項目。活化後的聯和市場將以「聯和趁墟」的新面貌，重新發揮其作為香港第一個集腋成裘的墟市，成為本地品牌創意、美食特色產品雲集的簇新亮點。

由10月起至12月起，每逢星期五均有導賞團，語言以廣東話為主，11月將有1場特別場為普通話。

導賞團時間及日期：10月及11月逢星期五上午9時開始（廣東話團）；11月28日（ 普通話團）

▶︎▶︎▶︎按此直接進入報名連結

聯和市場—城鄉生活館（聯和市場）

7. 香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）

前粉嶺裁判法院建於1960年，是新界第一間裁判法院。自新法院大樓於2002年正式啟用，法院便暫時空置。到2010年，法院被評為三級歷史建築，納入發展局「活化歷史建築伙伴計劃」的項目之一。其後由香港青年協會正式接手，將法院活化成為本港第一間領袖學院。

由10月起至12月起，每逢星期二及星期六均有導賞團，語言以廣東話為主，11月將有2場特別場分別為普通話及英語。

導賞團時間及日期：逢星期二上午11時30分開始（廣東話團）；逢星期六下午2時開始（廣東話團）11月15日(六)上午11時30分開始（普通話團）及下午3時30分開始（英語團）

▶︎▶︎▶︎按此直接進入報名連結

香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）

8. 香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓，芝加哥大學袁天凡、慧敏校園（香港域多利道扣押中心）

香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓建於1930年代的銀禧炮台在二次大戰時期為港島西邊防禦工作擔當了重要角色，其後曾用作保護證人的「安全屋」。電影作品《2046》曾在此取景。

導賞團時間及日期：日期：逢星期四下午2時及4時開始（廣東話團）；逢星期六上午11時、下午2時及4時開始（廣東話團）；10月9日、10月23日、11月6日及11月20日下午2時為普通話團；其他星期四下午2時及逢星期六下午2時為英語團

▶︎▶︎▶︎按此直接進入報名連結

香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓（芝加哥大學袁天凡、慧敏校園）

更多著數文章：