週末必睇！勁抵「北上」攻略：潮汕文化快閃同大灣區玩樂限時優惠！
各位週末想「北上」搵嘢玩、搵嘢食、輕鬆吓嘅朋友仔，今次呢個旅遊攻略真係要睇實喇 ！呢個活動專門搜羅咗門票體驗、美食、Spa 按摩、玩樂同埋各種特色體驗嘅限時優惠 。目的地集中喺中國內地北上嘅熱門城市，包括深圳、廣州、珠海、惠州 等成個大灣區城市 。雖然係週末快閃，但有咁多優惠喺手，一樣可以玩得夠豪夠盡！呢次獨家優惠低至 5.1 折 (51% OFF) ，有啲產品仲低至 5.9 折 (59% OFF) 添 ！
💰 今期最勁折扣：週末慳錢秘笈！
門票體驗、美食、Spa 按摩等等，有好多限時優惠同埋限量優惠俾大家搶購。
預訂機票加酒店套票，最高可以慳到 $950。
用指定信用卡預訂機票同酒店，仲有機會勁減 $200 。
門票價格超級吸引，例如深圳親子推薦景點門票低至 3.1 折 (31% OFF) 。
廣州親子推薦景點雙人門票都低至 5.2 折 (52% OFF) 。
✨ 廣東焦點：潮汕非遺雙城記（深度文化遊）
如果週末想走遠少少，嚟個高鐵快閃深度遊，呢個「潮汕非遺雙城記」絕對係心水推介！用兩日時間感受千年文化！
體驗核心：非遺美食即係生活！
一抵步必食：熱辣辣嘅粿汁、香噴噴嘅滷鵝，同埋喜慶嘅紅桃粿！
地道技藝：可以去體驗嚇手錘牛肉丸嘅製作過程，週末充實又好玩！
必睇表演：
英歌舞： 呢個係潮汕地區古老又獨特嘅民間舞蹈，氣勢磅礴，週末睇場勁舞好過癮！
潮曲潮劇： 聽吓地道嘅戲曲，感受吓古城嘅文化底蘊。
雙城推薦日遊：
廣東汕頭廣場渡輪 + 英歌舞表演純玩一日遊，可以獨立成團，仲包埋上門接送包車 。
汕頭出發：汕頭小公園 + 潮博館 + 譽石風景區一日遊，純玩出行。
🏙️ 其他大灣區週末短途遊精選
📍 深圳推薦：親子週末同埋潮玩首選
親子景點門票優惠低至 3.1 折 (31% OFF) 。
主題體驗：哈利波特：禁忌森林體驗 、華發冰雪熱雪奇迹 。
海洋同娛樂：深圳恆遠海立方環遊城（全新開幕大型室內海洋樂園）、深圳世界之窗 、深圳野生動物園 。
文化藝術：可以去深圳南山博物館睇「大成敦煌」敦煌文化藝術大展。
Spa 按摩：深圳星級泰式 SPA - 楽·按摩研究所，優惠代碼港澳通用，低至 HK$273.60 。
運動玩樂：DA 浪玩家運動街區（後浪新天地），有碰碰車等，低至 HK$93.10、Pokiddo 口袋屋運動夢工場 。
🐻 廣州/珠海推薦：樂園同表演
廣州親子推薦景點雙人門票優惠低至 5.2 折 (52% OFF) 。
長隆系列：長隆飛鳥樂園 、長隆野生動物世界 、清遠長隆森林王國 。
珠海橫琴：長隆海洋王國 、長隆飛船樂園 、珠海橫琴《長隆秀》。
文化景點：嶺南印象園 、廣東千古情 。
♨️ 江門/惠州推薦：溫泉同自然
江門有古兜溫泉小鎮（門票有 59 折優惠）、頤和溫泉城 、錦江溫泉 。
惠州可以去客天下客家小鎮景區 。
