週末快閃廣州攻略！Trip.com 優惠大放送 低至26折歎世界

週末快閃廣州攻略

週末心思思想出走？不如近近哋返廣州啦！作為「美食之都」，廣州除咗有點心、燒鵝、糖水等你歎，仲有好多新潮打卡點同歷史古蹟等你發掘。由香港出發，搭高鐵最快一個鐘都唔使就到，絕對係快閃旅行嘅不二之選！

Trip.com 為你精心整合咗最新最齊嘅廣州旅遊優惠，無論你想住靚酒店、搶平高鐵票定係搵抵玩套票，呢篇攻略都幫到你！即刻碌落去睇下有咩心水 Offer，plan返個完美週末啦！

Shop Now

Part 1：住宿篇 - 瞓得舒適，玩得盡興！

去旅行，住得舒服先係王道！無論你鍾意住近市中心方便shopping，定係想搵間CP值高嘅新酒店，廣州都有大把選擇。我哋精選咗幾間網民激讚、地理位置優越嘅人氣酒店，好多仲做緊限時勁減，手快有手慢無！

廣告 廣告

週末快閃廣州攻略 | 住宿篇

小資文青之選：

總統府邸（廣州崗頂地鐵站太古滙店）： 位於天河區，全屋智能聲控超方便！玩完一日返房，大嗌一聲就搞掂晒。而家 激減26% ，每晚低至 HK$340 ！ 廣州永慶坊瞻雲精選酒店： 想體驗西關風情？呢間就啱晒你！鄰近黃沙地鐵站同永慶坊，打卡一流。限時 狂劈40% ，折後價只係 HK$433 ，抵到笑！

商務玩樂首選：

廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店： 位於繁華天河區，行街食飯都極方便。房間有高層城景，啱晒鍾意睇夜景嘅你。每晚 HK$595 起。 廣州南站麗芮酒店： 如果你會搭高鐵，住南站附近就最方便。呢間4星級酒店有齊堅果、掛耳咖啡，夠晒貼心。而家 8折優惠 ，每晚 HK$580 起。

星級豪華享受：

廣州十甫voco酒店： 坐落荔灣區，設計充滿嶺南特色。而家預訂高級房，首輪迷你吧免費，仲有 85折 ，每晚 HK$755 起。 廣州北京路步行街美居酒店： 長踞廣東4星酒店榜首！位置超屈機，落樓就係北京路步行街，掃街shopping無難度！每晚 HK$815 起。



Shop Now

Part 2：交通篇 - 飛機定高鐵？任你揀！

香港去廣州，方法多多，豐儉由人。想快靚正定係想平價出發？即刻睇睇！

週末快閃廣州攻略 | 交通篇

🚄 高鐵：快閃黨首選，唔使一個鐘直達！

搭高鐵絕對係最快最方便嘅方法！由香港西九龍站出發，最快49分鐘就到廣州東，一眨眼就到，時間鬆動好多。

香港西九龍 ⇇ 廣州東/廣州南： 直達車程約49分鐘起，票價低至 HK$244.93

深圳 ⇇ 廣州： 如果經深圳轉車，車程更快，最快29分鐘，票價只係 HK$53.54 起！

Shop Now

✈️ 飛機：價錢浮動，啱長途或轉機客

雖然搭飛機時間比較長，但如果你想儲飛行里數，或者計劃由廣州轉飛其他城市，都係一個選擇。記得提早預訂，隨時執到平飛！

國泰航空： 來回低至 HK$1,788

南方航空： 來回低至 HK$4,367

四川航空： 來回低至 HK$5,829

溫馨提示：機票價格浮動，以上價錢只供參考，請以預訂時為準

Shop Now

Part 3：玩樂篇 - 上天下海，動靜皆宜！

廣州好去處多到數唔晒！無論你係家庭樂、情侶拍拖定係朋友gathering，總有一個地方啱你玩。用Trip.com預訂門票，唔單止方便，仲有優惠價！

地標打卡必去：

週末快閃廣州攻略 | 玩樂篇

廣州塔： 點可以唔上「小蠻腰」？360度俯瞰廣州全景，超震撼！門票低至 HK$147.86 珠江夜遊： 搭住觀光船欣賞兩岸璀璨燈飾，夠晒浪漫。船票低至 HK$30.67



Shop Now

主題樂園推介：

長隆度假區系列： 野生動物世界： 同可愛動物近距離接觸，啱晒一家大細！門票低至 HK$312.15 國際大馬戲： 世界級雜技表演，精彩絕倫！門票低至 HK$328.58 歡樂世界： 鍾意刺激機動遊戲嘅朋友必玩！門票低至 HK$260.67 廣州熱雪奇蹟： 南方都可以滑雪？無錯！嚟呢度感受冰雪世界嘅樂趣啦！門票低至 HK$216.86 正佳極地海洋世界： 商場入面竟然有海洋館？行完街順便睇埋企鵝同白鯨，夠晒特別！門票低至 HK$193.86



Shop Now

文青歷史探索：

南越王博物院（王墓展區）： 想了解廣州歷史？呢個博物館收藏豐富，值得一遊。門票只需 HK$10.96



Shop Now

Part 4：懶人福音 - 跟團遊，唔使用腦！

週末快閃廣州攻略 | 快閃團

如果唔想自己plan行程，又想一次過玩勻廣州同佛山等地，參加本地旅行團就最perfect！有專人帶隊，包辦交通同住宿，你淨係需要帶個人同銀包就得！

2日快閃團 (廣州+佛山)： 體驗嶺南文化，遊覽名勝古蹟，團費低至 HK$699 起。

3日美食團 (廣州+佛山+順德)： 專為食貨而設！帶你深入順德，尋找地道美食，參觀美食博物館。團費 HK$1,499 起。

3日親子樂園團： 玩盡廣州動物園、融創樂園、正佳極地海洋世界等熱門景點，小朋友實樂而忘返！團費 HK$1,199 起。

Shop Now

睇完係咪心郁郁，想即刻出發呢？廣州嘅精彩體驗又點止咁少！快啲上 Trip.com 睇下最新優惠，用最抵價錢，plan返個屬於你嘅廣州之旅啦！