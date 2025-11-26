Alo Yoga官網全網7折
週末快閃廣州攻略！Trip.com 優惠大放送 低至26折歎世界
週末心思思想出走？不如近近哋返廣州啦！作為「美食之都」，廣州除咗有點心、燒鵝、糖水等你歎，仲有好多新潮打卡點同歷史古蹟等你發掘。由香港出發，搭高鐵最快一個鐘都唔使就到，絕對係快閃旅行嘅不二之選！
Trip.com 為你精心整合咗最新最齊嘅廣州旅遊優惠，無論你想住靚酒店、搶平高鐵票定係搵抵玩套票，呢篇攻略都幫到你！即刻碌落去睇下有咩心水 Offer，plan返個完美週末啦！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州海珠有軌電車一日票🇭🇰｜7.7公里醉美風景，當日無限次乘坐！💰7.56
廣州海珠有軌電車一日票🇭🇰 10.85元即日可用，暢遊7.7公里醉美景點！
限量花城主題地鐵卡+明信片🎁 即日可用！HKD$49.29
❄️廣州熱雪奇蹟｜滑雪樂園¥217起，即買即用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
Part 1：住宿篇 - 瞓得舒適，玩得盡興！
去旅行，住得舒服先係王道！無論你鍾意住近市中心方便shopping，定係想搵間CP值高嘅新酒店，廣州都有大把選擇。我哋精選咗幾間網民激讚、地理位置優越嘅人氣酒店，好多仲做緊限時勁減，手快有手慢無！
小資文青之選：
總統府邸（廣州崗頂地鐵站太古滙店）： 位於天河區，全屋智能聲控超方便！玩完一日返房，大嗌一聲就搞掂晒。而家激減26%，每晚低至 HK$340！
廣州永慶坊瞻雲精選酒店： 想體驗西關風情？呢間就啱晒你！鄰近黃沙地鐵站同永慶坊，打卡一流。限時狂劈40%，折後價只係 HK$433，抵到笑！
商務玩樂首選：
廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店： 位於繁華天河區，行街食飯都極方便。房間有高層城景，啱晒鍾意睇夜景嘅你。每晚 HK$595 起。
廣州南站麗芮酒店： 如果你會搭高鐵，住南站附近就最方便。呢間4星級酒店有齊堅果、掛耳咖啡，夠晒貼心。而家8折優惠，每晚 HK$580 起。
星級豪華享受：
廣州十甫voco酒店： 坐落荔灣區，設計充滿嶺南特色。而家預訂高級房，首輪迷你吧免費，仲有85折，每晚 HK$755 起。
廣州北京路步行街美居酒店： 長踞廣東4星酒店榜首！位置超屈機，落樓就係北京路步行街，掃街shopping無難度！每晚 HK$815 起。
Part 2：交通篇 - 飛機定高鐵？任你揀！
香港去廣州，方法多多，豐儉由人。想快靚正定係想平價出發？即刻睇睇！
🚄 高鐵：快閃黨首選，唔使一個鐘直達！
搭高鐵絕對係最快最方便嘅方法！由香港西九龍站出發，最快49分鐘就到廣州東，一眨眼就到，時間鬆動好多。
香港西九龍 ⇇ 廣州東/廣州南： 直達車程約49分鐘起，票價低至 HK$244.93
深圳 ⇇ 廣州： 如果經深圳轉車，車程更快，最快29分鐘，票價只係 HK$53.54 起！
✈️ 飛機：價錢浮動，啱長途或轉機客
雖然搭飛機時間比較長，但如果你想儲飛行里數，或者計劃由廣州轉飛其他城市，都係一個選擇。記得提早預訂，隨時執到平飛！
國泰航空： 來回低至 HK$1,788
南方航空： 來回低至 HK$4,367
四川航空： 來回低至 HK$5,829
溫馨提示：機票價格浮動，以上價錢只供參考，請以預訂時為準
Part 3：玩樂篇 - 上天下海，動靜皆宜！
廣州好去處多到數唔晒！無論你係家庭樂、情侶拍拖定係朋友gathering，總有一個地方啱你玩。用Trip.com預訂門票，唔單止方便，仲有優惠價！
地標打卡必去：
廣州塔： 點可以唔上「小蠻腰」？360度俯瞰廣州全景，超震撼！門票低至 HK$147.86
珠江夜遊： 搭住觀光船欣賞兩岸璀璨燈飾，夠晒浪漫。船票低至 HK$30.67
主題樂園推介：
長隆度假區系列：
野生動物世界： 同可愛動物近距離接觸，啱晒一家大細！門票低至 HK$312.15
國際大馬戲： 世界級雜技表演，精彩絕倫！門票低至 HK$328.58
歡樂世界： 鍾意刺激機動遊戲嘅朋友必玩！門票低至 HK$260.67
廣州熱雪奇蹟： 南方都可以滑雪？無錯！嚟呢度感受冰雪世界嘅樂趣啦！門票低至 HK$216.86
正佳極地海洋世界： 商場入面竟然有海洋館？行完街順便睇埋企鵝同白鯨，夠晒特別！門票低至 HK$193.86
文青歷史探索：
南越王博物院（王墓展區）： 想了解廣州歷史？呢個博物館收藏豐富，值得一遊。門票只需 HK$10.96
Part 4：懶人福音 - 跟團遊，唔使用腦！
如果唔想自己plan行程，又想一次過玩勻廣州同佛山等地，參加本地旅行團就最perfect！有專人帶隊，包辦交通同住宿，你淨係需要帶個人同銀包就得！
2日快閃團 (廣州+佛山)： 體驗嶺南文化，遊覽名勝古蹟，團費低至 HK$699 起。
3日美食團 (廣州+佛山+順德)： 專為食貨而設！帶你深入順德，尋找地道美食，參觀美食博物館。團費 HK$1,499 起。
3日親子樂園團： 玩盡廣州動物園、融創樂園、正佳極地海洋世界等熱門景點，小朋友實樂而忘返！團費 HK$1,199 起。
睇完係咪心郁郁，想即刻出發呢？廣州嘅精彩體驗又點止咁少！快啲上 Trip.com 睇下最新優惠，用最抵價錢，plan返個屬於你嘅廣州之旅啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
【Aeon】周三新鮮日（只限26/11）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025
Black Friday優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$1,200即享75折，由11月26日10:30pm網店搶先開始，11月27日門市開始優惠。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！Yahoo Style HK ・ 19 分鐘前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜屈臣氏門市買滿$199加$1換芥花籽油、Aeon周三新鮮日 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 20 分鐘前
AIA嘉年華12月22回歸！逾30款機動遊戲/攤位 早鳥門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，早鳥9折優惠門票於即日起開售，KKday亦推出獨家套票$140起，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 53 分鐘前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 4 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜灣仔六國酒店自助餐限時43折起！任食佛跳牆、波士頓龍蝦、芝士蘑菇焗蟹蓋
想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店突發Black Friday優惠期間在KKday推出限定自助餐低至43折，只要11月26日下午三點就可以搶購，當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上，自助晚餐折後只需$448就食到，成人則需要$528起。除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！Yahoo Food ・ 46 分鐘前
The North Face低至4折！Black Friday優惠「骨折價」，經典logo連帽衛衣只需$410
各位潮流穿搭控、戶外機能愛好者請注意！我們發現FARFETCH Black Friday狂歡季中，The North Face多款人氣單品直接下殺低至4折！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。《明報》專欄「聞風筆動」今日（26 日）指，政務司司長陳國基會在今日公布，康文署轄下康樂設施以及博物館將會在選舉前夕的 12 月 6 日以及 12 月 7 日投票日免費開放。《Yahoo 新聞》已就前述消息向康樂及文化事務署查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折
買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折
黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
東京景點哪個最失望？台人票選冠軍竟是「它」，網友：都被中國人占據了
東京作為亞洲最熱門的旅遊城市之一，每年吸引數百萬台灣遊客造訪，然而並非所有知名景點都能讓人留下美好回憶。近日網路上掀起一波討論熱潮，針對東京最令人失望的觀光景點進行排名投票，結果第１名竟是知名商圈「上食尚玩家 ・ 20 小時前
NHK追問特習通話成果 中國外交部：美方主動、氣氛美好
美國總統特朗普與中國國家主席習近平周一 (24 日) 通話，這是雙方在韓國會晤之後的再一次接觸。中國外交部表示，這通電話由美方發起，通話氛圍積極、美好。鉅亨網 ・ 5 小時前
六合彩｜6800萬頭獎無人中 即睇攪珠結果 周六攪珠獎金高達8800萬元︱Yahoo
新一期六合彩已經攪珠，頭獎金額高達 5000 萬元，即刻睇吓攪珠結果：Yahoo新聞 ・ 5 個月前