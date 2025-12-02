週末快閃！廣州8大親子好去處懶人包，放電商場+長隆全攻略

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
放假諗住帶小朋友北上玩，唔通次次都係深圳？想搵啲新意，又唔想搭車搭到天荒地老？咁就不如考慮吓廣州啦！香港搭高鐵去廣州最快唔使一個鐘，市內地鐵又四通八達，去邊都咁方便。
廣州嘅親子商場同景點多到你唔信，無論係想去刺激遊樂場、探訪得意動物、定係去博物館學下嘢，總有一樣啱你心水，保證小朋友玩到唔捨得走！我哋 Trip.com 編輯部已經幫你做足功課，精選咗 5大必去親子商場 同 3個唔玩會後悔嘅長隆景點，仲有交通同酒店優惠！唔使諗啦，即刻跟住我哋呢個懶人包，plan返個完美嘅廣州親子 trip 啦！
出發前必睇！廣州親子遊慳錢小貼士 💰
出發前梗係要睇下有咩著數優惠，慳得一蚊得一蚊！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州最美7.7公里！海珠有軌電車一日票🇭🇰僅HK$7.6，即日無限次乘坐✨
廣州最美7.7公里電車一日票+明信片🇭🇰💰10.9
限量「花城廣州」地鐵3日卡+明信片🎁 即日可用！HK$49.52
廣州熱雪奇蹟❄️｜滑雪樂園🔥 HK$218起，即日可用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
香港點去廣州最快手？交通方式大比拼
香港去廣州話咁易，高鐵、直通巴任你揀，豐儉由人！
高鐵 (最快最舒服！)
路線1: 香港西九龍站 → 廣州南站 (約 47 分鐘 - 1 小時 16 分鐘)
路線2: 香港西九龍站 → 廣州東站 (約 1 小時 37 分鐘 - 1 小時 43 分鐘，更近市中心)
跨境直通巴士 (平價之選)：由香港市區多個站點出發，直達廣州市區，車程約 3-4 小時，啱晒想慳錢又唔趕時間嘅你。
Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！
🔥 限時優惠！ Trip.com 新用戶專享福利：首次透過 Trip.com 預訂中國內地火車票或高鐵票，即可享有額外 3% 的獨家折扣！立即把握機會，讓您的廣州親子之旅更划算！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com此外，我們還為您準備了獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行好康！例如，高鐵快閃券包只需 HK$29.9 即可購得價值 HK$65 的優惠券，讓您的交通開銷更經濟實惠。訂票即慳！🚄💸
玩到唔捨得走！5大廣州親子商場推介
廣州啲商場唔係淨係行街買嘢咁簡單，好多都係集食、買、玩於一身嘅「放電天堂」！
1. 正佳廣場：航母級一站式玩樂基地
講到親子商場，點可以唔提天河路嘅「正佳廣場」！呢度簡直係一個巨無霸，商場入面竟然有齊海洋館、博物館、冰雪世界同熱帶雨林，玩足一日都唔夠！
必玩推介：
正佳極地海洋世界 (B1層): 唔止係海洋館咁簡單，呢度有成 40 幾米長嘅健力士世界紀錄超大魚缸，睇住北極熊、白鯨、鯊魚喺你面前游過，超震撼！仲可以親手餵海龜、摸海星，小朋友實開心死！
正佳自然科學博物館 (6樓): 收藏咗超珍貴嘅恐龍化石，好似去咗《侏羅紀公園》咁！小朋友可以透過互動遊戲學到科學知識，玩住學最入腦！
正佳企鵝冰雪世界 (7樓): 體驗零下 8℃ 嘅冰天雪地，近距離睇超得意嘅企鵝BB，小朋友實會瘋狂尖叫！
正佳雨林生態植物園 (7樓): 喺商場入面竟然有個室內熱帶雨林！可以帶小朋友嚟一場迷你版「亞馬遜探險」，認識超過800種動植物。
除咗四大主題館，商場仲有兒童反斗城、溜冰場、小型賽車場、戲院、遊戲機中心……真係多到數唔晒，絕對係親子遊嘅首選！
📍地址： 廣州市天河區天河路 228 號
⏰時間： 10:00 - 22:00
🚇交通： 地鐵 1 號線「體育中心站」D3 出口
2. 凱德樂峰廣場：地鐵上蓋嘅室內遊樂場旗艦店
呢個商場最大賣點就係交通超方便，地鐵 8 號線「沙園站」一出閘就到！商場入面有 AEON、ZARA、UNIQLO 等香港人熟悉嘅牌子，爸媽們買嘢都好方便。
圖片來源：凱德樂峰廣場官網
必玩推介：
meland club 室內遊樂場： 佔地 5,000 平方米嘅超大遊樂空間，有幾十個主題區，小朋友可以玩角色扮演，做消防員、醫生，玩足幾個鐘都唔會厭。最正係入面有親子餐廳，玩到肚餓可以直接開餐，超貼心！
其他亮點： 仲有 Jellycat 公仔專門店、LEGO 專門店同大量扭蛋機，小朋友見到實眼金金！
📍地址： 廣州市海珠區工業大道北 106-108 號
⏰時間： 10:00 - 22:00
🚇交通： 地鐵 8 號線/廣佛線「沙園站」A 出口直達
3. 悅匯城：配套最完善嘅親子天堂
位於荔灣區嘅悅匯城，親子配套做到足，絕對係爸媽們嘅恩物！
必玩推介：
奈爾寶家庭中心 (NEOBIO)： 呢個係全國最大嘅旗艦店，足足有 12,000 平方米！入面有超過 50 個互動項目，AR 消防體驗、互動噴球火車，仲可以扮公主，女仔實鍾意！最抵讚係有定位手環，唔怕走失小朋友，家長休息區仲有叉電位，可以安心 hea！
圖片來源：Trip moments@DEREK NORRIS
戶外免費遊樂區 (3樓)： 如果唔想使錢，呢度都有免費嘅戶外遊樂場，毛毛蟲滑梯、攀石牆，夠晒小朋友放電！
親子設施： 商場有成 7 間母嬰室，帶住 BB 都超方便。
📍地址： 廣州市荔灣區西灣路 150 號
⏰時間： 10:00 - 22:00
🚇交通： 地鐵 5 號線「西村站」D/C 出口，步行約 8-10 分鐘
4. 動漫星城：廣州嘅「秋葉原」
如果你屋企有動漫迷，就一定要嚟呢個「廣州秋葉原」朝聖！呢度係一個以二次元為主題嘅地下商場，充滿動漫氣氛。
必去店舖：
動漫迷天堂： 西區集中咗 Animate、Bilibili goods、TAMASHII SPOT 等知名動漫周邊店，模型、漫畫、精品應有盡有，實會買到手軟。
圖片來源：Trip.com 用戶 @_ForestGuardian
夾公仔/扭蛋： 成個商場都係夾公仔機同扭蛋機，就算唔係動漫迷，小朋友都一樣玩得開心。
📍地址： 廣州市越秀區吉祥路 1 號
⏰時間： 10:00 - 21:30
🚇交通： 地鐵 2 號線「公園前站」F 出口
5. 優托邦 (奧體店)：自帶遊樂園嘅商場
呢間位於天河區嘅超大型商場，最誇張係隔離就自帶一個叫「小Q兒童城」嘅戶外遊樂園！
圖片來源：優托邦（奧體店）官網
必玩推介：
小Q兒童城： 專為 2-12 歲兒童設計，有齊滑梯、波波池、攀爬架、小火車、旋轉木馬，夏天仲會開水上樂園！
活力真冰溜冰場： 商場二樓有專業溜冰場，可以同小朋友一齊享受冰上樂趣。
米莊·花園餐廳： 呢間動物主題餐廳超特別，可以一邊食飯一邊睇住得意嘅貓仔，小朋友實會食得特別開心！
📍地址： 廣州市天河區奧體南路 12 號
⏰時間： 10:00 - 21:30
🚌交通： 建議乘搭巴士 432A、548、448、490 路等路線前往
世界級玩樂體驗！3大長隆必玩景點
嚟到廣州，點可以錯過世界級嘅長隆旅遊度假區？無論係睇動物定玩機動遊戲，都係頂級享受！
1. 長隆野生動物世界
呢度係世界級嘅野生動物主題公園，佔地超過 2,000 英畝，住咗超過 2 萬隻珍稀動物，仲係全球頂級動物園之一！
玩法推介： 可以坐園區小火車或者自駕穿越「非洲草原」，近距離睇獅子、長頸鹿；又可以喺步行區同國寶熊貓、企鵝打招呼。小朋友仲可以親手餵長頸鹿同鸚鵡，係一個超難忘嘅體驗！
📍地址： 廣州市番禺區漢溪大道東 299 號
⏰時間： 09:30 - 18:00
🚇交通： 地鐵 3 號線「漢溪長隆站」，出站後有免費接駁車直達
2. 長隆國際大馬戲
被譽為「世界最大馬戲劇場」，匯集全球頂尖馬戲團精英，帶嚟一場結合雜技、特技同動物表演嘅感官震撼之旅！小朋友睇到實「嘩嘩」聲！
表演亮點： 高難度雜技、驚險特技、駿馬飛馳、空中飛人……每個環節都緊張又刺激。最重要係，身高 1 米以下小童免費入場（不佔座），超抵！記得早啲入場霸個靚位！
📍地址： 廣州市番禺區漢溪大道東 299 號
⏰時間： 每日表演時間或有不同，請先查詢
🚇交通： 地鐵 3 號線「漢溪長隆站」，出站後有免費接駁車直達
3. 長隆歡樂世界
鍾意刺激機動遊戲嘅家庭，就一定要嚟長隆歡樂世界！樂園有超過 70 項遊樂設施，大人細路都啱玩。
刺激之選： 挑戰世界級嘅十環過山車、垂直過山車、超級大擺錘，包你嗌到喉嚨沙！
親子之選： 亦有專為小朋友而設嘅小火車、旋轉木馬、迷你摩天輪等溫和設施。
其他體驗： 每日都有精彩嘅花車巡遊同 4D 動感影院，一家大細一齊睇最開心！
📍地址： 廣州市番禺區漢溪大道東 299 號
⏰時間： 10:00 - 20:00
🚇交通： 地鐵 3 號線「漢溪長隆站」，出站後有免費接駁車直達
廣州酒店推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
限時福利！ 即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 官方網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣優惠！不要錯過，點擊這裡立即註冊，讓您的廣州親子遊更加超值！此處查看更多！
推荐酒店
廣州建國酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$518起
地址：林和中路172號, 天河區, 廣州, 510610
廣州建國酒店真的值得推薦，寶子們可以放心沖！這次入住體驗特別好，衞生方面沒得説，房間裏乾乾淨淨，每個角落都收拾得很到位，床單被套清爽整潔，衞生間也沒有水漬和異味，住着特別舒服；地理位置也很優越，出行方便，周邊配套齊全，不管是辦事還是遊玩都很省心；設施設備很齊全，房間裏該有的都有，完全能滿足住宿需求；服務更是貼心周到，工作人員態度熱情，響應也很及時，讓人感覺很温暖。尤其是二樓的早餐，種類超級豐富，各式各樣的美食讓人眼花繚亂，中式的粥粉面、包子，西式的麪包、培根，還有新鮮水果和甜品等，選擇特別多，吃起來特別滿足，住在這裏真的很值！
廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$450起
地址：天河北路468號, 天河區, 廣州, 510635
很久沒帶小孩來廣州了，選擇了這家酒店，交通便利，出門就是地鐵口。酒店前台小謝給我升級了房間，見我外地過來，還主動給我介紹了酒店中餐，嘗過了早茶點心確實很美味、很地道的廣州特色。房間還有功能枕頭體驗，很舒服。總體來説都不錯，有機會再來
廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$867起
地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620
長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。
廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$333起
地址：林和中路148號, 天河區, 廣州, 510610
首次入住嘉逸酒店，交通地理位置很好，周邊吃的很多，喜歡喝早茶的話旁邊就是點都德，附近還有陶陶居。 酒店可以免費停車，路邊叫車也很方便前台也能幫忙叫車。 這家是四星級標準，雖然有一定年頭了，但酒店設施也是很完善的，床品舒服也很乾凈。 不管是出差還是旅遊，在市區中心性價比很高了。訂的商務房型沒有淋浴分開的，還幫忙升級了個行政雙床帶有淋浴間的。前台曾小姐態度很熱情，辦事效率高，基本有求必應，值得推薦~
廣州旅遊攻略
延伸閱讀：廣州好去處 2025｜18 個必去廣州景點：打卡熱點、購物天堂、主題樂園一網打盡！｜廣州酒店住宿推介
延伸閱讀：【廣州酒店優惠2025】精選 10 間廣州酒店推介，鄰近白雲機場、廣州東站，交通便利！
延伸閱讀：【廣州滑雪2025】探索 5 大廣州滑雪樂園：交通、門票、設施完整介紹，冬季親子遊必讀！
