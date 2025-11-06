進博會採購「首單」落地 涉逾億美元引擎零件

【on.cc東網專訊】第8屆中國國際進口博覽會周三（5日）已在上海開幕，採購商上海普惠飛機發動機維修有限公司與瑞士參展商國際航空發動機公司（IAE）在首日簽署了價值逾億美元的V2500引擎零部件採購訂單，標誌今屆進博會「首單」正式落地，同步出爐的還有今屆進博會的「首照」和「首證」。

進博會「首單」連續8年花落上海青浦區，該區周三還舉辦「首照」、「首證」頒發儀式，為參展商蒂森克虜伯新紀元氫能科技（上海）有限公司和唐藝臻選（上海）食品科技有限公司，分別頒發首張營業執照和首張食品經營許可證，標誌兩間企業正式落戶青浦。該區當日另有三間企業獲得AEO（經認證的經營者）高級認證，分別是尤妮佳生活用品（中國）有限公司、上海創始醫療科技（集團）股份有限公司和上海金發科技發展有限公司。

今屆進博會將展示461項新產品、新技術、新服務，自2018年首屆舉辦以來，累計首發將突破3,000項。美國藥廠默沙東連續第7年亮相進博會，今屆將集中展示在中國境內已獲批的約30種藥物和疫苗，覆蓋腫瘤、抗感染、糖尿病、罕見病等領域，包括多款創新藥物和新適應證的「進博首秀」。

