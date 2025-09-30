進口貓狗檢疫 今起接受內地所有地區 獸醫簽發動物衞生證書

【on.cc東網專訊】漁護署優化從內地進口貓狗檢疫安排，現已接受由內地所有地區海關官方獸醫簽發的動物衞生證書。內地進口的貓狗可透過香港國際機場(以列艙貨物形式)及經指定陸路口岸管制站運輸入境。

由內地進口的貓狗，只要符合第三A組別的所有規定，抵港後檢疫期可縮減至30天。相關檢疫規定包括動物須植入合規的微型晶片、持有有效的狂犬病及指定傳染病防疫注射證明書、在離境前不少於90天且不多於一年內抽取血液樣本、在漁護署認可的化驗所進行狂犬病抗體滴度檢測並獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書。

