進口量減 美國跌至中國稀土金屬第四大買家

【on.cc東網專訊】俄羅斯傳媒周三（27日）報道，日本、荷蘭和南韓是今年7月中國稀土金屬的三個最大買家，美國則因進口量減少而下降兩位至第四。

對比6月，7月的中國稀土金屬最大買家同樣是日本，採購量幾乎翻倍達到1,380萬美元（約1.08億港元）。荷蘭的進口量在一個月內增長1.6倍，達707.3萬美元（約5,517萬港元），上升一位排名第二。南韓的採購量總值650萬美元（約5,070萬港元），幾乎是6月的3倍，排行第三。

美國從第二位跌至第四位，採購量為260萬美元（約2,028萬港元），減少了20%。越南進口量增長了兩倍多，達到130萬美元（約1,014萬港元），由第十位升至第五位。俄羅斯的排名在一個月內沒有改變，進口額略為下降6.6%至89.7萬美元（約700萬港元），繼續位居第六。印度採購量為74.23萬美元（約579萬港元），減幅超過33%，由第五跌至第八位。

