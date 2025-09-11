中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
《進擊的巨人》粉絲們終於有機會沉浸於巨人世界！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」巡迴展於9月9日至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯！場內設有8大專區，展出近200幅原畫手稿、展品，包括從天而降的巨人場景、9米巨型螢幕巨人大戰等經典場景，還可在場內入手香港首賣商品！想入場一探巨人世界，可以在Trip.com、Klook、KKday入手，想知更多詳情，即看下文！
8大打卡專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
熱爆全球的超人氣動漫《進擊的巨人》雖然已迎來大結局，但人氣依然居高不下，想親身一探巨人世界，機會終於來了！國際巡迴展「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」即日起至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯，場內設有8大專區，分別為「開幕劇場」、「原畫的世界」、「巨人大戰劇場」、「實品展示」、「作者諌山創深度訪談」等，帶觀眾走入《進擊的巨人》的世界觀。當中還可親歷從天而降的巨人場景、高2.4米寬9米超巨大型螢幕所打造的「巨人大戰」劇場等經典場景，還有近200幅複製原畫，讓粉絲們重溫《進擊的巨人》的精彩故事！
人均$99起！設早鳥票、特典套票
粉絲們又怎可以不親歷一下「巨人世界」！展覽門票分為單人票及特典票，單人票每人$120、特典票每人$168，特典套票會有一張A款單人票及一份特典。另外，每位入場人士均可獲得一份珍藏限定複製手稿，粉絲們絕對不容錯過！
「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」門票
價錢：單人票每人$120、特典票每人$168
按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂
進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG
時間：2025年9月9日至10月26日
地點：九龍啟德雙子匯1期10樓（地圖）
時間：11am-9pm
