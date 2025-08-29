進軍好萊塢出演《尚氣2》！許光漢親曝真相

▲許光漢退伍後首露面，今（29）日於香港大嶼山昂坪市集宣傳新電影《他年她日》。而日前傳出他將進軍好萊塢出演《尚氣2》，許光漢也首度對於傳聞做出回應，搞笑稱：講到連我自己都以為是真的。（圖／許光漢 KUANG HAN HSU FB）

[NOWnews今日新聞] 男星許光漢終於在本月6日正式退伍，而他退伍後的首個活動，就是在今（29）日於香港大嶼山昂坪市集宣傳新電影《他年她日》。在受訪時，許光漢坦言回歸演藝工作還沒有真實感，但有既視感，笑稱現在是二度就業，還在適應中。而對於謠傳他將進軍好萊塢，出演漫威電影《尚氣》續集，許光漢也首度回應，表示沒有收到邀約。

許光漢透露在當兵期間，有學習英文及韓文，而對於是否出演《尚氣》續集的傳聞，他也首度給出回應，「這講到連我自己都以為是真的，雖然開心，但我目前真的沒有收到任何邀約，我會繼續努力到可以去參加試鏡」，親自否認傳聞。

▲許光漢否認出演《尚氣2》的傳聞。（圖／許光漢 KUANG HAN HSU FB）

許光漢透露在軍隊有更多時間思考 自認變得更加成熟

許光漢退伍後首度露面，與《他年她日》女主角袁澧林、監製張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中等人一同現身宣傳新片。時隔1年回歸演藝圈的許光漢，也在受訪時，表示還在適應回歸演藝工作這件事，並透露軍中生活，「在裡面（當兵）有了很多時間跟自己相處，可以回想忙碌工作得到什麼回饋，這1年也變得更加成熟」。

許光漢退伍首個活動 粉絲4點開始排隊朝聖

許光漢一退伍，就讓大批許太太回歸，這次首度亮相還剛好是七夕情人節，更是吸引許多粉絲到場朝聖，超過300名粉絲，不顧30度高溫，從清晨4點開始排隊，就為了見到許光漢一面。

而許光漢也在現場提到《他年她日》飾演的角色薯仔，透露與電影中袁澧林飾演的女主角安晴也是一年見一次，直呼「希望有情人終成眷屬」，喊話大家珍惜身邊人，還不忘祝粉絲情人節快樂。

