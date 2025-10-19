天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球
進飯店別急著脫鞋！旅宿業者曝先做4件事
[NOWnews今日新聞] 不少台灣民眾出外旅遊入住飯店，進房間之後往往就是行李箱一扔、脫掉鞋子好好放鬆一下。不過有旅宿業者建議，可以先花點時間做4個動作，避免安頓好之後還要換房間，確保住宿體驗能更順暢、輕鬆。
美國旅遊雜誌《旅遊與休閒》（Travel+Leisure）綜合不同旅宿業者的專家意見進行報導，建議旅客在入住飯店後，從安全到衛生程度進行檢查，以確保住宿體驗順暢舒適。
一、從安全開始檢查
首先，比起房間清潔度，進房後的第一步就是確保安全。確認房門能確實關閉並上鎖，如果貓眼遮蓋片，要確保完全關閉。其次，要花點時間查看房門後的緊急出口地圖，並記下樓梯間的位置，以防發生緊急情況。
此外，如果有使用保險箱的需求，也要多加檢查功能是否能正常運作。
二、測試基本功能
在仔細檢查客房的安全功能後，請確保所有物品都功能正常，像是插座、溫度調節器、電視機、衛浴設備、電燈、咖啡機、熱水壺、時鐘等設備是否能正常使用，確保不會有意外發生。
此外，打開房間所有窗簾或遮陽簾，讓光線進入房間當中，在照明充足的情況下仔細檢查房間。
三、消毒高接觸區域
遙控器、恆溫器與咖啡機等「高接觸區域」通常每日都會清潔消毒，不過住客仍應保持警覺。有些住客即使住在豪華飯店，也還是會親自擦拭幾個地方。
像是電視遙控器、電燈開關和床頭電話聽筒都屬於高接觸區域，可以使用消毒濕紙巾進行擦拭。還有像是浴廁裡的水龍頭手把和馬桶沖水按鈕，也要擦拭一遍。
如果房間有沙發或扶手椅落座之前，最好也先擦過，坐下前也能在上面鋪一條披肩或是圍巾，避免直接接觸。
四、查看備品是否齊全
在安頓下來之前檢查一切是否到位，備品是否齊全，便可以省去如果必須換房間而重新打包的麻煩。如果飯店提供手機房卡（電子鑰匙），也要記得確認是否已在手機上啟用。
安頓好之後，可以先將恆溫器調整至自己喜歡的溫度，並依個人習慣整理浴室檯面，讓入住體驗更舒適自在。
