逼業主交匙消殺蚊蟲否則強制開鎖 社區做法捱轟

【on.cc東網專訊】廣東省上周再增數千宗基孔肯雅熱本地病例，主要來自江門市，省內大部分市縣蚊子仍活躍。近日傳出江門市一社區要求單車房業主上交鑰匙入室消殺蚊蟲，否則強制開鎖，做法引起爭議。

網民上載一份社區向居民發出消殺蚊蟲的緊急通知，上面蓋有江門市江海區江南街道蓬苑社區的公章。通知稱，社區將定期開展消殺工作，如逾期未提供鑰匙或未開門，將拍照記錄並由專業開鎖人員強制開鎖。

該通知引發網民廣泛批評，質疑社區有何權力擅自拆除居民門鎖入戶消殺，有人評論稱「那三年的記憶又回來了」。蓬苑社區工作人員回應承認通知屬實，但已作廢不再強制執行；又指單車房業主目前可到社區領取滅蚊用品，自行開展消殺。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】