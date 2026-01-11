逾三成騙案求助者有自殺風險 向晴軒：加強公眾教育與危機介入

明愛向晴軒昨日公布最新債務求助個案數字。

騙徒手法層出不窮，但社會除了要提高警覺免受騙，亦應支援已遭騙財的受害人。明愛向晴軒表示，去年接近4,000宗債務求助個案，其中約8%與騙案有關；當中逾31%求助者有自殺風險，較2022年的20%顯著上升，反映危機介入需求迫切。組織表示，本港騙案問題嚴重，支援受害家庭刻不容緩，須加強公眾教育，讓市民明白騙案手法複雜多變。

明愛向晴軒昨日公布，其兩條24小時熱線去年共接獲3,983宗債務求助個案。其中因騙案而欠債的佔8%(315宗)，騙案個案中有自殺風險由2022年的兩成，升至最近逾三成，即每3名相關求助者就有一人有自殺風險。

組織分析，投資騙案佔求助個案最多，佔33%，估計因此類騙案涉及金額龐大，往往令受害人陷入絕望；其次是財務中介騙案(19%)，常見於當事人已陷財困之際，再遭不良中介「趁火打劫」，令債務問題雪上加霜。欠債金額方面，以20萬至50萬元的組別最多(38.3%)，其次為50萬至80萬元(19.6%)，而欠債逾百萬元的亦有17.8%。

避免過度指責 減低二次傷害

明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任蔡泳詩表示，騙徒往往透過長時間與受害人建立互動或關係，然而當這份信任投放在有不良意圖的人身上並遭到背叛時，受害人便容易出現強烈的壓力反應。

她強調，必須加強公眾教育，讓市民明白騙案手法複雜多變，任何年齡、性別或教育程度的人都有可能成為受害者。受害人若感到壓力，應及早向信任的親友或專業人士求助；而親友在支援過程中，應以聆聽與陪伴為主，避免過度指責，減低二次傷害的發生。

