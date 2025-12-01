逾千市民獻花悼念大火死難者｜藥妝店龍豐申上市去年度賺 1.7 億元｜謝安琪舊同學好街坊罹難感「無法言喻的沉重」｜12 月 1 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 12 月 1 日星期一，預測本港地區今日大致多雲。早上有一兩陣雨。日間最高氣溫約 24 度。吹和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo

大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。周日下午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。晚上獻花人龍持續，至 7 時許人流雖然開始減少，但仍有千人排隊，有義工在人龍旁邊派水。入夜後，悼念氣氛更寧靜和沉重。由於鮮花數量太多，有義工不定時清理花海，將部分鮮花移至公園另一位置。大批市民獻花後未有馬上離開，反而默默地圍著花海，遙望宏福苑哀悼，亦以心意卡表達心聲。

am730：大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議

宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達 3.3 億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，周日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。

Yahoo 新聞：國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo

消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，他被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。

Yahoo 新聞：空手道世錦賽｜劉慕裳首奪金牌 擊敗日本代表尾野真步｜Yahoo

劉慕裳首度成為空手道世界冠軍。世界空手道錦標賽今日（30 日）在埃及開羅上演女子個人形項目金牌戰，劉慕裳在決賽以 46.1 分，擊敗 43.3 分的日本代表尾野真步，獲得本港首面空手道世錦賽金牌。

Yahoo 健康：基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo

衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。中心初步調查顯示，她於 11 月 15 日至 16 日，以及 20 日至 23 日分別到訪廣東省中山市及廣州市，她在周五（28 日）出現關節痛，同日到博愛醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

【今日重點財經新聞】

信報：藥妝店龍豐申上市 去年度賺1.7億

本港藥妝零售商龍豐集團向聯交所提交上市申請，由星展亞洲融資任獨家保薦人。現時在港經營29間分店的龍豐，計劃把集資所得用來擴大和加強銷售網絡，預計至2029年3月底期間在港新增最多11間舖，亦期望擴充日韓現有海外採購分支辦事處，並尋求選擇性策略投資和收購機會。

信報：內地製造業連縮8個月 未脫困

內地製造業活動連續8個月處收縮區。國家統計局公布，11月製造業採購經理指數（PMI）為49.2，較10月回升0.2個百分點，但低於市場預期的49.4；非製造業商務活動指數降至49.5，按月下降0.6個百分點，遜於市場預期的50。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：宏福苑五級火︳謝安琪舊同學好街坊疑罹難 目睹舊居焚毀「我的心痛是無法言喻的沉重」

火災令大埔居民目睹熟悉嘅建築物毀於一旦，感受難以言喻。喺大埔成長嘅謝安琪原來曾經喺宏福苑生活過一段日子，Kay喺IG發文表達感受，「宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前。這裏，裝載著我整個青春」。Kay目睹舊居以及街坊嘅屋企被焚毀外，更透露「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛是無法言喻的沉重」。

東方日報：宏福苑五級火︱莫文蔚宣布取消下月啟德騷

歌手莫文蔚（Karen）原定於下月20日於啟德主場館舉行「莫文蔚The BIG BIG SHOW 大秀一場香港站『家場』限定版」，周日（30日）發公告宣布取消。Karen 指，她的初衷是懷著喜悅的心情，回到「家」與大家分享音樂與幸福時光。然而，目睹香港市民面對這場不幸事故後的悲痛，「家場」的意義此刻更顯深重，「我們理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出。」