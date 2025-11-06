逾四百企業出席上海進博會推介大會 李家超：本港成為內地企業出海最佳平台和拍檔(李馨萍報道)

【Now新聞台】特區政府和貿發局在上海進博會舉行「香港：內地企業出海首選平台」推介大會。港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方提到，中央會繼續支持港澳與上海在經貿、科技等領域深化務實合作。

今屆推介大會以「香港通道，滬港攜手、邁向全球」為主題，宣傳香港作為內地企業出海首選平台。行政長官李家超、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、上海市常務副市長吳偉、貿發局主席馬時亨，以及逾四百間企業代表等出席。

徐啟方在致辭時指，上海是中國改革開放的前沿陣地，而香港是國際金融中心，擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，形容香港「東方之珠」魅力依舊、機遇無限，中央會繼續支持港澳與上海深化合作。

廣告 廣告

港澳辦分管日常工作副主任徐啟方：「上海與香港歷史淵源深厚，兩地人文相親、經濟相融、發展相通。香港的獨特優勢和重要作用將更加鞏固，特別是香港作為內地企業出海首選平台的功能作用，也將越發彰顯，內地企業通過香港走出去的成功案例將不斷湧現。」

李家超則稱，香港是全球最自由經濟體，上月初成立一站式平台「內地企業出海專班」，協助企業透過香港平台進行融資、設立科研中心和拓展海外市場等，成為內地企業出海的最佳平台和拍檔。

行政長官李家超：「上海在長三角一體化發展發揮龍頭作用，香港是粵港澳大灣區推動區域發展的核心引擎，我們都擔當著支持區域協調發展的重要使命。龍頭昂首，引擎雷鳴，滬港雙劍合璧，共同推動內地企業『出海』，定將為國家發展貢獻更磅礡力量。」

李家超又稱，會繼續出訪不同國家和地區，宣傳香港的優勢和機遇，又會繼續主動招攬，有意拓展海外業務的內地企業透過香港作為平台出海。

#要聞