鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
逾百家新聞機構籲美國 勿緊縮外國記者簽證期限
（法新社巴黎11日電） 逾100家國際媒體與新聞業組織今天呼籲美國政府，不要縮短外國記者在美國的居留期限，否則會損害美國的國際形象。
包括法新社在內的118個聯署單位在聯合聲明中指出，川普總統的計畫將「降低來自美國的新聞數量與品質」，並「損害而非提升美國的全球地位」。
聲明的支持者涵蓋國際通訊社如法新社、路透，公共媒體如英國BBC、德國ARD、澳洲ABC，以及全國性報紙如加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）與「愛爾蘭時報」（Irish Times），還有「無國界記者組織」（RSF）、保護記者委員會（CPJ）等新聞自由團體。
川普政府上月提出計畫，將外國記者的簽證縮短至可續簽的240天，中國記者甚至僅限90天，並對學生簽證設置4年上限。目前規定允許記者在美居留長達5年。
聲明強調，5年的期限讓記者能「獲取深度知識、建立可信的人脈、並深入融入背景脈絡，從而向全球觀眾解釋美國」。這對美國利益至關重要，因為「能確保美國的政策、文化與領導力，能以各國語言清楚、準確地傳達給國際觀眾」。
這些新聞機構示警，縮短記者居留時間「將使世界對美國新聞與時事的了解更加有限」；並強調：「競爭對手與強權對手將迅速填補這個真空，以符合自身利益的論述來取代事實」。
此簽證改革是美國更廣泛收緊有關外國人政策的一部分。中央社（翻譯）
其他人也在看
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 14 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 14 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 18 小時前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 14 小時前
馬斯克：人類智力處於停滯狀態 明年可能被AI超越
馬斯克對人工智慧做出大膽預測，認為 AI 最早可能在 2026 年超越任何單一人類的智力，到 2030 年甚至可能超過所有人類的總智力。鉅亨網 ・ 12 小時前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物
消委會臘腸檢測報告出爐！秋冬時節不少人都喜愛食臘腸臘味煲仔飯，不過消委會第566期測試市面上的30款臘腸樣本，發現其中兩款臘腸樣本的塑化劑 DBP超標，而且更有一款本港加瘦三花臘腸檢出紅2G，能令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物笨胺（aniline），不排除可致癌風險，此致癌物早已被立法禁止於食物中使用。Yahoo Food ・ 11 小時前
消息指施政報告無意採納「跨境購房通」及放寬樓市印花稅
《信報》一篇專欄文章引述消息指，行政長官李家超即將發表的《施政報告》，無意採納「跨境購房通」的建議，亦不會將目前400萬元以下物業繳交100元印花稅的政策，放寬至樓價600萬元以內，主因是考慮到本港的「上車族」普遍仍難以負擔現時樓價水平，「跨境購房通」更與國策「房住不炒」有矛盾，加上資金外流風險，削弱了國內消費和投資潛力，亦與當前國家大力推動的「內循環」形成矛盾。AASTOCKS ・ 4 小時前
結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言不捨。Yahoo Food ・ 1 天前
21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母
張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
特朗普電話打進會場 親自要求歐盟先下手對中國印度徵重稅
【彭博】— 美國總統特朗普親口對歐洲官員表示，為了迫使俄羅斯總統普京坐下來與烏克蘭談判，他願意對印度和中國大幅加徵關稅，但前提是歐盟也得這樣做。Bloomberg ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 7 小時前