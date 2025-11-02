逾百日本代表團來港出席金融科技周 8當地企業參展

【on.cc東網專訊】日本與香港之間的交流漸趨頻繁，香港駐東京經濟貿易辦事處（東京經貿辦）與投資推廣署促成多家日本金融科技企業參與由明日(3日)至本月7日，在香港舉行的香港金融科技周 x StartmeupHK創業節2025，期間會有逾100名日本代表團成員出席，包括日本政商界高層代表，他們將與來自全球各地的持份者交流，了解香港創科生態的最新發展和商機。

日本代表團成員將出席科技周活動外，亦會參與在香港和深圳舉行的一系列交流活動，包括大灣區考察之旅。8家日本企業亦會在日本展館參展，向來自世界各地的創新金融科技企業等展示其最新業務發展。代表團成員亦將與數碼港高層會面，參與2025數碼港創業投資論壇的一系列專題演講、論壇和投資者配對活動，以及出席由香港科技園公司主辦的國際電梯募投比賽2025，促進企業間的交流和合作。

香港金融科技周和StartmeupHK創業節踏入10周年，去年活動吸引來自超過100個經濟體，逾3.7萬 名與會者，有800多位演講嘉賓和超過700家贊助商及參展商。東京經貿辦將繼續推動日本企業加深對香港最新政策和發展機遇的了解，引進海外企業，鼓勵他們善用香港的國際優勢拓展全球業務。

