逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚
英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。子女及 一眾兒孫均有出席，逾 300 位名人紅星雲集，包括馬時亨、林建岳、劉鑾雄與甘比、劉鑾鴻、邱達 昌、蔡志明、陳國强、容永褀、梁安琪、石禮謙、劉業強、林健鋒、胡定旭、謝偉銓、田北辰、林偉 強、向華强夫婦、俞琤、樂易玲、許冠文、黃子華、岑建勳、陳欣健、呂良偉、拉姑及導演陳茂賢等 （排名不分先後）。此外，謝霆鋒、容祖兒、蔡卓妍、鐘欣潼、張敬軒、關智斌、李幸倪、任達華、 方中信、歐陽震華、毛舜筠、衛詩雅、陳家樂、周家怡等（排名不分先後）連同一眾英皇娛樂藝人紛 紛拉大隊到場支持。
名人名嘴齊集 晚宴節目吸引 為慶祝楊博士伉儷紅寶石婚，兩大喜劇巨匠許冠文、黃子華首次在電影合作以外同台，受邀與楊博士、 馬時亨、岑建勳及陳欣健到台上大談婚姻之道，期間妙語連珠，子華更一貫作風大爆神級金句。這個 「含金量」極高對談環節，掀全場高潮，與楊博士是多年好友的許冠文同為「愛妻號」，更謂與楊博 士一樣，深諳與老婆相處的「生存之道」。而屢次與英皇電影合作、今年初榮獲金像獎最佳電影音樂 的音樂家朱芸編，也受邀參與晚宴，大秀二胡功架，驚艷全場。整場活動星光熠熠，場面隆重盛大。 容祖兒、張敬軒及李幸倪三位實力唱將更上台表演，大唱數首耳熟能詳的經典情歌。
容祖兒、張敬軒、李幸倪大唱情歌 英皇娛樂藝人成雙成對到賀 晚宴超過 50 位英皇藝人到賀，非常人才鼎盛。謝霆鋒近月展開內地巡迴演出，先後在杭州、廣州、 重慶站開場，正積極籌備 11 月初的蘇州站演唱會的他專程趁空檔回港參加晚宴，他表示上次杭州及 廣州站演唱會老闆也有遠道來觀看，兩位就如自己親人般，能安排的話一定要抽空到場。 容祖兒晚宴壓軸演唱兩首歌曲分別是「我的驕傲」和最能代表楊博士和英皇精神的「爭氣」，她與司 儀互動時笑言十年後兩位的金婚及之後的「金婚 Plus 和金婚 Pro Max」也一定會參與。她形容今晚 比開紅館演唱會更緊張，因為在座各位賓客都是看著她長大的長輩，自己在公司已經 26 年，楊博士 和楊太已經是自己的親人，自己由心為他們感到開心和感動，從他們身上也學會了愛情的真諦。 張敬軒在晚宴當天連走兩場，雖然緊接有下一個工作活動，仍早早到場與在場賓客合照，十年前珍珠 婚也在場的他當時與蔡卓妍（阿 Sa）浪漫跳舞，被司儀問到與當時自己有什麼改變，軒仔表示藝人 在英皇大家庭及老闆悉心照顧下成熟了不少，同時也獲得更多的成績。亦見證老闆及老闆娘越來越恩 愛，他表示這麼多年每一個大大小小的活動、藝人音樂會等兩位都出雙入對支持，羨煞旁人。 李幸倪則表示，加入英皇娛樂大家庭後第一次參加老闆、老闆娘的結婚周年派對，場面盛大，感受到 這個大家庭由上至下都很有愛，自己都好享受這個派對，她在台上演唱的英文金曲《I Honestly Love You》及《If I Ain’t Got You》盡顯唱功。
