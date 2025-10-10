逾139萬人活在貧窮線下 自殺率升至警戒線 議員斥政府短視

【on.cc東網專訊】本港貧富懸殊問題嚴重，外界批評政府推精準扶貧卻愈扶愈貧。社福界議員狄志遠指香港的堅尼系數徘徊在0.6的危險水平，超過139萬人生活在「貧窮線」下；香港自殺率攀升至每10萬人14.1的警戒線，16.4萬名照顧者中超過八成是女性；殘疾人士輪候院舍平均需要72.3個月；政府聘用殘疾人士比例只有1.4%，是歷史新低。他指在這些數字反映香港社會最底層家庭在生活困境中淨扎求存，認為一個城市的真正實力，不僅體現在它能創造多少財富，更體現在它如何分配這些財富。

他指近年政府面對財政赤字，持續削減社會福利開支，令弱勢社群承擔政府財政壓力，說明政府沒有做好資源分配是短視、不勇於承擔。他指一個健康的社會，應該以照顧最弱勢群體的需要，為政策制訂的出發點，而非將他們視為社會負擔。

他續稱，政府必須摒棄「有錢就做啲，無錢就削資」的做法，需要要建立「以需要為導向」而非「以資源為導向」的政策框架，施政報告中的社福措施，本質上仍然是修修補補，在原地上加些一點點，缺乏系統性的改革視野。他指真正的福利改革應該是結構性的、前瞻性的及可持續的，需要跨部門的協調、明確的時間表、可量化的目標，以及持續的監察機制。

政府自2021年起停止發布貧窮狀況報告，他指反映了政策制訂者對貧窮問題的漠視，香港迫切需要重建精準的貧窮識別和扶貧機制，重設貧窮線，建立多維度的貧窮評估體系。

政府作為最大僱主，他指在聘用殘疾人士方面的表現竟然創下歷史新低，這本身就是一個「諷刺」。他指出，輪候院舍服務超過十年、缺乏無障礙設施、就業機會匱乏，這些問題反映的是整個社會對殘疾人士權益的系統性漠視。

他表示，照顧者群體則是社會的隱形支柱，隨着人口老化和家庭結構變化，照顧者的壓力正在急劇上升，但現有的支援體系卻嚴重滯後。他指政府雖然開始試行高風險照顧者資料庫，但覆蓋面仍然有限，難以應對龐大的需求。

他認為本港一邊談論經濟復甦和國際地位提升，一邊卻讓最需要幫助的人繼續在制度縫隙中掙扎，而政府削減社福開支的同時，大談發展願景，為各種排名上升而感到自豪及驕傲，卻對身邊的苦難未能全力以赴，這樣的繁榮是有缺陷的，應把照顧弱勢群體放在發展願景的核心位置。

