逾170個路口安裝新電子行人過路發聲裝置 料2027年底遍及全港

【on.cc東網專訊】為方便視障人士過馬路，運輸署自今年4月起陸續更換全港電子行人過路發聲裝置，至今已在超過170個路口完成安裝，包括約100個較多視障人士使用的路口。運輸署今日（29日）在社交平台上發文表示，新裝置獲得不少好評，有視障人士反映能進一步便利他們無障礙出行，運輸署將會繼續更換餘下路口的發聲裝置，預計整個更換工程於2027年底完成。

運輸署表示，新裝置以人為本，當視障人士夜間過馬路時，可使用專用無線裝置，靈活地短暫提高正以夜間減音模式運作的發聲裝置音量，協助他們安全過馬路，同時平衡其他市民的需要。運輸署亦透過 香港盲人輔導會HKSB，一次過免費派發專用裝置予視障人士使用，部分視障人士已領取並開始試用該「遙控器」。

除以遙控器「提聲」外，運輸署手機應用程式「香港出行易」的功能也有同時提升，署方於9月中在「出行易」中增加「過路易」遙控提聲功能，功能和用法與「遙控器」相似，視障人士只要利用已啟動屏幕閱讀功能的流動電話，便可透過「出行易」短暫提高發聲裝置的音量，以科技助力出行，過馬路更安心。

