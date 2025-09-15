至今逾200間家辦落戶香港，投資推廣署超前完成績效指標(KPI)。(資料圖片)

財經事務及庫務局今日(15日)宣布，在政府大力推動下，至今經投資推廣署協助來港落戶或擴展業務的家族辦公室數目已突破200間，超前完成2022年《施政報告》所訂立的績效指標，令本港作為亞洲領先的跨境私人財富管理中心及全球家族辦公室樞紐的地位更為穩固。

許正宇：展現香港強大競爭優勢

財庫局續表示，截至去年底，在港管理的資產總值突破35萬億港元，年增長率達13%。更令人矚目的是，淨資金流入大幅攀升逾80%至7,050億港元，反映香港作為國際資產配置中心的魅力持續增強。

廣告 廣告

財經事務及庫務局局長許正宇稱，投資推廣署能夠提前實現引進200間家族辦公室的目標，正是充分展現香港在私人財富及資產管理方面的強大競爭優勢。投資推廣署署長劉凱旋則表示，將致力構建資本對接平台，推動金融與科技雙引擎發展，形成「耐心資本」，形成支持科研創新的良性循環。

另外，政府未來會進一步優化基金、單一家辦和附帶權益的優惠稅制。而投資推廣署也會繼續與商會、行業協會及家辦服務提供者網絡攜手，深化國際交往合作，以及持續擴展推廣工作，提升全球對以香港這個區內領先家族辦公室樞紐的認知度。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/逾200間家辦落戶香港-財庫局-投資推廣署績效指標-超前完成-/599262?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral