海關在深圳灣管制站偵破一宗涉嫌利用中型貨車走私懷疑瀕危物種的案件，檢獲2,139隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約100萬元，38歲貨車司機被捕。
逾2千活龜藏9個黑色袋內
海關昨日根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛出境中型貨車，經X光檢驗後，關員發現車底部分的影像有異，並在貨斗底架內發現9個黑色袋。檢查後發現袋內裝有該批懷疑受管制瀕危物種活龜。
38歲貨車司機被控以一項企圖輸出未列艙單貨物、一項企圖輸出《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II瀕危物種，以及一項殘酷對待動物罪名，今日在屯門裁判法院提堂。
走私最高可被判罰款200萬元及監禁7年
海關指，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/逾2000活龜藏貨斗底架-38歲司機涉走私深圳灣管制站落網/594575?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
