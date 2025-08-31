大學生 內地生 電騙

不少內地來港讀書的學生墮騙案陷阱，警方數字顯示，去年涉及內地學生的電話詐騙案共有327宗，損失總金額逾2.3億元，平均每名學生被騙走逾70萬元，八成受害人屬首年來港讀書時受騙。警方提醒，子女一旦突然提出匯款要求，無論是交學費、買用品等，家長宜清楚查問，重申中港兩地執法部門都不會透過電話辦案，亦不會向任何人收取金錢。

新學年又再開始，香港中文大學昨舉行「來港生歡迎日」，逾500名內地及國際新生和約400名家長出席。警方昨亦趁活動舉辦講座向家長和學生講解常見騙案手法。中大亦鼓勵學生完成警方最新推出的新版「反詐騙網上學習套件」，並強烈建議他們在抵港前先掌握基本防騙知識，以提升警覺性。

警方指，去年涉及內地大專學生的電話詐騙案共327宗，涉款2.3億元，平均每名學生被騙走逾70萬元。八成受害人屬首年來港讀書時受騙，部分人更於開學前已墮入騙局。分析數據，沙田區內發生的「假冒官員」騙案，近97%受害人是內地生。

假冒官員騙案中，騙徒先利用受害人對權威的服從心理，以「涉嫌洗黑錢」為由作出恐嚇，並威脅「對外求助將牽連家人」，家人也會被調查，令受害人陷入孤立情況。警方提醒，AI發展迅速，騙徒亦藉深偽技術以「AI換臉詐騙」，冒充事主親友容貌和聲音行動。警方提醒同學要向親友核實訊息。

此外，「國家特務」騙案亦針對內地學生，要求受害人協助執行所謂的特務工作，聲稱是為國家辦事，實際上要受害人接觸其他目標人物以達到詐騙目的。

警方指被騙款項差不多全部來自家長，提醒家長，子女一旦突然提出匯款要求，無論是交學費、買用品或「應急周轉」，都應該向子女查問清楚，並了解是否有單據或證明，並強調香港警方及內地公安均不會透過電話辦案，不會向任何人收取金錢，內地警方在港亦不會有辦案權。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/逾300內地生墮電騙失2.3億元-八成受害人屬首年來港即被呃/594657?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral