逾410萬人次下載智方便 孫東：會持續擴大人工智能應用

【Now新聞台】人工智能對話應用平台「港話通」上月起在智方便開通，創新科技及工業局局長孫東表示，智方便至今有逾410萬人次下載，未來會持續擴大人工智能應用，便利市民。

立法會議員陳勇：「(智方便)裡牽涉政府各部門和公務員，日常公務裡，與智方便及市民有關，更加大人工智能應用，令大家公務和日常生活加快，尤其節省時間地運用。」

創新科技及工業局局長孫東：「人工智能助手主要是實現由人找服務，到服務找人，這樣的智慧型轉變。我想除了人工智能助手，智方便其他環節亦會加入人工智能工具，利用我們現在已有的人工智能大模型技術。港話通研發的香港自主人工智能大語言基礎模型，是一個開源性的模型，在這個基礎上，我們可以產生各種各樣的人工智能應用。」

#要聞