逾49萬張華赴日機票取消 佔預訂32%

【on.cc東網專訊】中國外交部上周五（14日）呼籲公民近期避免前往日本後，多間中國的航空公司自上周六（15日）以來錄得，多達49.1萬張預訂、前往日本機票已被取消，佔總預訂量約32%。

上述數據涵蓋中國所有航空公司，受影響航班比例周日（16日）飆升至82.14%，到周一（17日）甚至達到75.6%，其中周日機票取消量是新預訂量的27倍。由上海前往東京、上海前赴大阪航班受取消影響最大，估計退票造成總損失高達數十億元人民幣，當中70%涉及來回機票。

由於來往中日航班主要由中國的航空公司提供，預計中國航空業所受衝擊，會大過日本的航空公司。

